Bursa'da Yıldırım Belediyesi, kültür sanat programlarıyla ilçenin sosyal yaşamına renk katmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Konserlerden tiyatro gösterimlerine, söyleşilerden sinema gecelerine kadar pek çok etkinliği Yıldırımlılarla buluşturan Yıldırım Belediyesi, son olarak 'İmam-ı Azam Ebu Hanife' adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve yoğun büyük İslam alimi Ebu Hanife'nin zindandaki son gecesini konu alan oyun, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ebu Hanife'nin iç dünyası, adalet, özgürlük ve hakikat arayışı anlatılan tek kişilik oyun, izleyicilerden tam not aldı.

Kültür ve sanatın toplum için önemine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'da yaşayan herkesin kültür ve sanatla iç içe olduğu bir şehir hayal ediyoruz. Bu kapsamda hemşehrilerimizi tiyatroyla, sinemayla, müzikalle, konserle, şiirle, söyleşilerle, resim sergileriyle, kitaplarla ve ufuk açıcı programlarla buluşturuyoruz. Bu akşam da yine çok güzel bir tiyatro oyununu Yıldırım'da sahneye taşıdık. Böyle nitelikli, fikri yoğunluğu olan sanat eserlerini hemşehrilerimizle buluşturmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı.