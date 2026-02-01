Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin Konuk Sanatçı Programı kapsamında hayata geçirdiği 'Karşılaşmalar, Devinimler, İzler' sergisi, Nazım Hikmet Kültürevi'nde sanatseverlerle buluştu. Misi Sanatevi'ndeki genç sanatçıların eserleri, 15 Mart'a kadar görülebilecek.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kentin kültürel üretimini desteklemek ve yerel sanatçıların potansiyelini görünür kılmak amacıyla, Eylül-Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen Konuk Sanatçı Programı'nın çıktılarından oluşan 'Karşılaşmalar, Devinimler, İzler' sergisi, Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i temsilen Meclis Üyesi Gülver Deniz ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi, Bursa'da yaşayan sanatçıları merkeze alan bir açık atölye programının sonucu olarak ortaya çıktı.

HİYERARŞİDEN UZAK, BİRLİKTE ÜRETİM

Misi Sanatevi'nde üç ay boyunca konaklayan ve üretim süreçlerini burada geçiren sanatçılar Abdulkadir Çelik, Orçun Keskin, Hatice Eriş ve İnci Altansoy, serginin ana gövdesini oluşturdu. Program sürecinde Nalan Yırtmaç, Ekin Kano ve İlhan Sayın gibi deneyimli isimler de belirli periyotlarla Sanatevi'ne konuk olarak genç sanatçılarla bir araya geldi.

Bu süreç, tek yönlü bir öğretme pratiğinden ziyade; disiplinler arası dolaşım, birlikte düşünme ve hiyerarşik olmayan bir deneyim paylaşımı üzerine kurgulandı. Sanatçıların çevreleriyle, doğayla ve Misi'nin sosyal dokusuyla kurdukları iletişim, eserlerin üretim sürecinin ayrılmaz bir parçası oldu.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Gülver Deniz, Başkan Şadi Özdemir'in selamlarını ileterek, belediyenin sanat vizyonuna dair önemli mesajlar verdi. Başkan Şadi Özdemir'in, sadece büyük merkezlere odaklanmak yerine Nilüfer'in kendi potansiyelini açığa çıkarma hedefini vurgulayan Deniz, şunları söyledi:

'Nilüfer Belediyesi olarak son yıllarda benimsediğimiz yönelim, uzun yıllar büyük merkezlere odaklanan sergi programlarını dönüştürmek üzerine kurulu. Bizler, kentimizin kendi sanatçı potansiyelini yine kendi içinde yetiştirmeyi ve desteklemeyi amaç edindik. Genç arkadaşlarımızın Misi'de geçirdiği bu verimli sürecin çıktılarını bugün burada görüyoruz. Doğayla, canlılarla ve içinde bulundukları sosyal yaşamla kurdukları bağ çok kıymetli.'

YENİ DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Gülver Deniz konuşmasında ayrıca Konuk Sanatçı Programı'nın devam edeceği müjdesini de verdi. Programın yaz ayağının Mayıs ve Temmuz aylarında gerçekleştirileceğini belirten Deniz, genç ve yetenekli sanatçıları Misi Sanatevi'nde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek yeni başvurular için çağrıda bulundu. Zamanın ve mekânın iç içe geçtiği, kolektif bir üretimin yansıması olan 'Karşılaşmalar, Devinimler, İzler' sergisi, 15 Mart tarihine kadar Nazım Hikmet Kültürevi'nde ziyaret edilebilir.