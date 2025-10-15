Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63. Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne alan Hüsnü Arkan ve Dengin Ceyhan, performanslarıyla Bursalılara müzik dolu bir gece yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bu yıl 63.'sü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, Türkiye genelinde etkili olan yangınlar sebebiyle ertelenen konserlerin sahnelenmesiyle devam ediyor.

Festival kapsamında şair ve söz yazarı Hüsnü Arkan ile piyano virtüözü ve besteci Dengin Ceyhan birlikte sahne alarak sanatseverlere müzik dolu bir akşam yaşattı.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki konsere, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Arkan'ın edebi dünyası, Ceyhan'ın müzikal derinliğiyle buluşarak, hem kişisel hem toplumsal hikayeleri dokunaklı bestelerle aktarıldı. Vatandaşların büyük beğeniyle takip ettiği konser, şiirle müziğin iç içe geçtiği özel bir deneyim sundu.