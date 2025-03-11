Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, çalışanların mesleki ve kişisel yetkinliklerini artırmak ve sağlıklarını korumak amacıyla ‘Obeziteden korunma ve mücadele yöntemleri’ eğitim programı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ‘Obeziteden korunma ve mücadele yöntemleri' ile ilgili hizmet içi eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bağlı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programda, artan obezite oranlarına dikkat çekildi.

Eğitimde sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlara değinildi.

Eğitim programında sunum yapan Diyetisyen Canan Tanrıöver, obezitenin nedenleri, riskleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Tanrıöver, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve yaşam tarzı değişikliklerinin obezite üzerindeki etkilerini vurguladı.