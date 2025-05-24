Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TTFEST25 Tekno Hayat Festivali kapsamında düzenlenen “Bilim Şenliği Açılış ve Ödül Töreni”ne katıldı. Başkan Genç, “Trabzon, sadece kültür ve tarihle değil; teknolojiyle de anılan bir şehir haline geliyor” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Teknoloji Derneği iş birliğiyle TTFEST25 Tekno Hayat Festivali kapsamında düzenlenen “Bilim Şenliği Açılış ve Ödül Töreni” Avni Aker Millet Bahçesi’nde yapıldı. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, önceki dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Bilim ve teknoloji meraklısı öğrencilerden oluşan 158 takımın yarıştığı şenlikte, insansız hava, kara ve deniz araçları ile hayatta kalma temalı projeler sergilendi. İlkokuldan üniversiteye kadar farklı yaş gruplarından 480 öğrencinin katıldığı organizasyonda, dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

GENÇLERİMİZ ŞİMDİDEN UMUT VADEDİYOR

Yarışma alanlarını tek tek ziyaret eden ve gençlerin projelerini ilgiyle inceleyen Başkan Genç, “Trabzon’umuzun bilim ve teknolojiye yön veren bir şehir olması yolunda attığımız her adım bizim için büyük anlam taşıyor. Bugün burada görüyoruz ki geleceğimiz emin ellerde. Gözlerindeki heyecanla projelerini anlatan çocuklarımız ve gençlerimiz, yarının mühendisleri, bilim insanları ve girişimcileri olarak şimdiden umut vadediyor. TTFEST25 ile birlikte Trabzon, sadece kültür ve tarihle değil; teknolojiyle de anılan bir şehir haline geliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte gençlerimizin yanında olmayı, onların fikirlerini desteklemeyi görev biliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunacak bu değerli çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.