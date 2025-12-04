KTO Karatay Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Gürel, çocuk ve ergenlerde görülen bipolar bozuklukta erken tanının hastalığın seyrini kontrol altına almak açısından kritik olduğunu vurguladı.

KONYA (İGFA) - Bipolar bozukluğun yalnızca erişkinlerde rastlanan bir psikopatoloji olarak bilindiğini, ancak çocuk ve ergenlerde de görüldüğünü belirten Dr. Gürel, 'Erken başlangıçlı bipolar bozukluk 10-15 yıl öncesine kadar çok fazla üzerinde çalışılmayan bir konuydu.

Ergenlik döneminin coşkulu ve kontrolsüz davranışları, hipomanik veya manik belirtilerin gözden kaçmasına neden olabiliyordu' dedi. Çocukluk çağı bipolar bozukluk sıklığının %1,8 ile %3,9 arasında değiştiğini bildiren çalışmalar bulunduğunu aktardı.

'ÇOCUK VE ERGENLERDE BİPOLAR BOZUKLUĞUN KLİNİK GÖRÜNÜMÜ ERİŞKİNLERDEN OLDUKÇA FARKLIDIR'

Çocuk ve ergenlerde görülen bipolar bozukluğun klinik görünümünün erişkinlerden oldukça farklı olabileceğinin altını çizen Gürel; 'Küçük yaşta bir çocuğun mani döneminde, diğer insanlara uygunsuzca dokunması, hiç yapmadığı şekilde yüksek yerlere tırmanması, tehlikeli ve riskli oyunlar oynaması gibi durumlar gözlenir.

Daha büyük yaş grubunda ise kendini birçok yönden üstün sanması yerine, iç veya dış ortamdan gelen uyarana karşı gösterdiği orantısız, abartılı veya kolay tetiklenebilen aşırı duyarlılık hali daha fazla gözlenebiliyor' şeklinde konuştu.

HANGİ DURUMLARDA BİPOLAR BOZUKLUK İÇİN ŞÜPHELENMELİYİZ?

Bipolar bozukluk tanısı alan kişilerin çocukluk öykülerinde uyku ve kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve davranım bozukluğu tanılarının daha sık görüldüğünü belirten Gürel, 'Ergenlik döneminde depresyon tanısı alan çocukların %25-40'ı ilerleyen dönemde bipolar tanısı alıyor. Özellikle az uykuya rağmen enerjik kalan çocuklar manik dönem açısından değerlendirilmelidir' dedi.

'ERKEN TANI İLE BİPOLAR BOZUKLUĞUN ŞİDDETİ VE SEYRİ KONTROL ALTINA ALINABİLİR'

Bipolar bozuklukta tanı ve tedavi sürecinin genellikle belirtilerden 10 yıl sonra başladığını hatırlatan Gürel, 'Çocuklarda duygu durum dalgalanmaları, gelişimsel özellikler ve eşlik eden bozukluklar tanıyı zorlaştırıyor. Ancak erken tanı konup tedaviye başlanırsa yetişkinlikte hastalığın şiddeti ve seyri çok daha kontrol edilebilir hale geliyor' ifadelerini kullandı.