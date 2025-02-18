İZMİR (İGFA) - Dünyanın en büyük çocuk ve gençlik organizasyonlarından biri olan, Türkiye’de “Bilim Kahramanları Buluşuyor" ismiyle düzenlenen FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 21’incisi başladı. Bu yıl SUBMERGED-Okyanus kaşifleri teması ile 80 farklı ilden 500 takım ve yaklaşık 5 bin çocuk ve gencin katılacağı turnuvaların ilk aşaması olan İzmir yerel turnuvaları Fuar İzmir’de tamamlandı. İki gün süren turnuvada 10 takım ulusal turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Dünyanın en büyük gençlik ve çocuk organizasyonları arasında yer alan Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 21. sezonu başladı. Farklı şehirlerde düzenlenecek 17 yerel turnuvanın ardından sezon İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ’ın ev sahipliğinde Fuar İzmir’de 15-16 Mart tarihlerinde Ulusal Turnuva ile tamamlanacak. Turnuvaların ilk aşaması olan İzmir yerel turnuvaları ise tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ’ın desteğiyle Bilim Kahramanları Derneği tarafından Fuar İzmir’de düzenlenen 21. Sezon 1. İzmir Ortaokul ve Lise Yerel Turnuvası’na İzmir ve çevre illerdeki farklı okullardan 68 takım katıldı.

BU YILIN TEMASI OKYANUS KAŞİFLERİ

Her yıl 100’den fazla ülkeden 300 binden fazla çocuk ve gencin katıldığı First Lego League Challenge turnuvalarını, Bilim Kahramanları Derneği 2004-2005 sezonundan bu yana Bilim Kahramanları Buluşuyor adıyla düzenliyor. 2004 yılından bu yana Türkiye’de 80 şehirden 43 bine yakın çocuğun katıldığı turnuvalar, bu yıl SUBMERGED-Okyanus kaşifleri temasıyla yapılıyor. Mart 2025 tarihine kadar devam edecek turnuvalarda takımlar bu yıl, okyanusları keşfeden insanların karşılaştığı sorunları derinlemesine inceleyecek, bu sorunlarla ilgili yenilikçi çözümler geliştirecek ve inşa edip kodladıkları robotlarıyla, bu kavramları pekiştirmek adına LEGO modellerinden yapılan görevleri tamamlamaya çalışacak.

800 ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARINI SERGİLEDİ

Fuar İzmir’de düzenlenen ortaokul turnuvalarında 6, lise yerel turnuvalarında ise 7 farklı şehirden 800’e yakın öğrenci ve öğretmen İzmir’de buluşarak çalışmalarını sergiledi. Her gün 100’ü aşkın gönüllünün desteği ile tamamlanan turnuvalardan 10 takım Ulusal Turnuvaya katılmaya hak kazandı. Ulusal turnuva öncesinde, 1-2 Mart tarihlerinde Fuar İzmir ev sahipliğinde 2 turnuva daha gerçekleşecek.

GENÇ MUCİTLER YARIŞTI

İzmir Ortaokul Yerel turnuvalarında toplam 13 ödül verildi. 4 takım 15-16 Mart tarihlerinde Fuar İzmir’de gerçekleşecek Ulusal Turnuvaya katılmaya hak kazandı. İzmir TAKEV Özel Ortaokulu’ndan NEXURA takımının şampiyon olduğu turnuvada, Balıkesir’den Özel Bahçeşehir Bandırma Ortaokulu’ndan Entreprise Jr ile KT Robotics, Edremit Şubesi’nde Gentlemen of Oceans, Özel Salihli Bahçeşehir Koleji Ortaokulu’ndan Future Designer takımları da üst tura çıkmaya hak kazandı.

İzmir Lise Yerel turnuvalarında toplam 17 ödül verilirken, 6 takım Ulusal Turnuvaya katılmaya hak hazandı. Muğla Turgutreis Ortaokulları Kampüsü Anadolu Lisesi’nden MAXIMISE LİSE takımının şampiyon olduğu turnuvada, Denizli’den Şehir Soner Kutlu Bilim ve Sanat Merkezi’nden SMART G., İzmir’den Özel Çakabey Lisesi’nden KRUSTY KRUBS, Özel Rota Fen Lisesi’nden ROTATECH, Yunus Emre Anadolu Lisesi’nden ROBOKOD YEAL ve Özel Gelişim Koleji Lisesi’nden GFROCE takımları da üst tura çıkmaya hak kazandı.