Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, alt çene kırığı (mandibula) vakasında uygulanan ilk açık cerrahi tedaviyle önemli bir ilke imza attı. Operasyon sayesinde hasta, il dışına sevk edilmeden güvenli sağlık hizmeti aldı.

BATMAN (İGFA) - Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde, alt çene kırığına yönelik ilk açık cerrahi tedavi başarıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık iki hafta önce geçirdiği kaza sonrası şikayetleriyle hastaneye başvuran 29 yaşındaki Murat Aykut'ta yapılan değerlendirmeler sonucunda sağ alt çene kırığı tespit edildi.

Kırık kemik segmentlerinin hareketli olması ve ayrılma eğilimi göstermesi nedeniyle hastaya açık cerrahi tedavi uygulanmasına karar verildi. Genel anestezi altında gerçekleştirilen ameliyatta, ağız içinden yapılan kesiyle kırık hattına ulaşıldı. Enfeksiyon riski taşıyan 20 yaş dişi çekildikten sonra kırık kemik segmentleri anatomik pozisyonuna getirilerek plak ve vidalarla sabitlendi.

Herhangi bir komplikasyon olmadan tamamlanan operasyon sonrası hastanın genel durumunun iyi olduğu, klinik bulguları ve vital değerlerinin stabil seyrettiği bildirildi. Hasta, aynı gün taburcu edilerek takibe alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Ebru Baydan Çol, operasyonun hastanenin ileri cerrahi kapasitelerini etkin şekilde kullanmaya başladığını gösterdiğini vurguladı. Bu sayede benzer vakalarda hastaların il dışına sevk edilmeden güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti alabileceği belirtildi.