1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında hastanede stant kurulup bilgilendirici materyaller dağıtıldı, afişlerle farkındalık çalışmaları yürütüldü. Başhekim Dr. Fırat Güneş, HIV'in günümüzde etkili tedavilerle kontrol edilebildiğini vurguladı.

BATMAN (İGFA) - Kozluk Devlet Hastanesi, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla HIV/AIDS konusunda toplumda farkındalığı artırmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Hastane girişine kurulan stantta vatandaşlara HIV'in bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve tedavideki gelişmeler hakkında bilgi verildi; ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Hastane içindeki çeşitli birimlere de farkındalık afişleri asıldı.

Etkinlik alanını ziyaret eden Başhekim Dr. Fırat Güneş, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. HIV'in günümüzde modern tedavi yöntemleri sayesinde kronik bir hastalık gibi kontrol altına alınabildiğini belirten Dr. Güneş, erken tanı ile AIDS evresine geçişin tamamen önlenebileceğine dikkat çekti.

Dr. Güneş, açıklamasında, 'HIV/AIDS ile mücadelenin temeli; bilimsel bilgi, erken tanı, tedaviye erişim ve toplumsal dayanışmadır. HIV ile yaşayan bireylerin haklarını ve onurunu korumak hepimizin sorumluluğudur' dedi. Kozluk Devlet Hastanesi'nin farkındalık çalışmaları gün boyunca devam etti.