Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı dolayısıyla, Melikgazi Belediyesi tarafından Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi arkasında kurulan kurban pazar yerini ziyaret ederek tamamlanan çalışmaları inceledi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların nezih bir ortamda kurban ibadetlerini yapabilmeleri için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Başkan Palancıoğlu, “Bu sene yine huzur ve sağlık içerisinde Kurban Bayramı’nı hep birlikte idrak edeceğiz inşallah. Mimarsinan Bölgemizde bulunan 100 bin metrekare alanda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışının ve kesiminin yapılacağı büyük bir alanı hazırlamış bulunuyoruz. Bugün itibariyle büyükbaş hayvanda deneme kesimi de yapılıyor. Cenab-ı Allah ağız tadıyla Kurban Bayramımızı geçirmeyi nasip etsin. Burada vatandaşlarımız ulaşımı kolay merkezi bir noktada kurbanını alıp kesimini yaptırabilecek. Hemen Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nin arkasındayız. Buradan kurbanlıklarını alıp yanı başında rezervasyonunu yaptırarak büyükbaşı, aynı zamanda da aşağıdaki kesim yerimizde de küçükbaş hayvanları kesimhanelerde kestirme imkanı bulacaklar. Şimdiden yapacağımız ibadetleri Cenab-ı Allah kabul eylesin, hayırlı olsun diyorum. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte buranın en hijyenik, en güzel şekilde çalışması için uğraşıyoruz. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. İnşallah nice Kurban Bayramlarına da hep birlikte ulaşırız.” dedi.