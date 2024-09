Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kadınların iş gücüne olan katılımını arttırmak amacıyla çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri kreşleri çoğaltacaklarını söyledi. Kadınların aile ve iş yaşamını kolaylaştıracak projeleri de bir bir devreye soktuklarını belirten Başkan Bozbey, “Kadının mutluluğu, bir halkın huzuru, kadının özgürlüğü, bir ülkenin geleceğidir. Ata’mızın kadınlar için ortaya koyduğu vizyonu daha ileriye taşımak, hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi tarafından ‘100. Yılında 1924’ü Yeniden Okumak, Yaşam, Kadın ve Değişim’ konulu program düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Türk Kadınlar Birliği Şube Başkanı Tijen Sözeri, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, Birlik üyeleri, akademisyenler ve kadın dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. “KREŞLERİMİZİ ÇOĞALTMAYI HEDEFLİYORUZ” Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkenin kadınlarını hak ettiği yere taşımak için devrim niteliğinde adımlar attığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, kadınların sadece bir anne, eş ya da ev kadını olmaktan çıkıp toplumsal dönüşümün aktörleri olduğunu ifade etti. Bunun Atatürk'ün vizyonunun ve Türk kadınına verdiği değerin açık bir göstergesi olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, her alanda başarıyla yer alan Türk kadınlarının, Cumhuriyet’in bize bıraktığı en kıymetli miraslardan biri olduğunu anlattı. Bu mücadelenin temel taşlarından birinin de Türk Kadınlar Birliği'nin kuruluşu olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kadının toplumsal hayattaki rolünü güçlendirmek ve onların hak ettiği koşullarda yaşamalarını sağlamak adına önemli projeler yürüttüğünü hatırlattı. Başkan Bozbey, “Kadınların iş gücüne aktif bir şekilde katılımını toplumsal bir başarı olarak görüyorum. Bu başarıyı sürdürebilmek için çocuklarınızı gönül rahatlığıyla bırakabileceğiniz kreşlerimizin sayısını artırmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelindeki mevcut kreşlerimizi güçlendirmekle kalmadık, aynı zamanda yeni kreşlerin açılması için de gerekli adımları attık. İnegöl, Yıldırım, Kestel, Gürsu ve Osmangazi’nin alt tarafında yer araştırmalarında sonuca yaklaştık. Oralarda kreşlerimizin sayısını çoğaltmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda kadınların aile ve iş yaşamını kolaylaştırmak amacıyla ulaşımla ilgili projelerimizi bir bir devreye sokuyoruz. Desteklerimizi de arttırarak devam ettiriyoruz” diye konuştu. ‘MESLEKİ EĞİTİM DESTEĞİ’ PROJESİ YAKINDA Kadınların sosyal hayata katılımını artırmak için spor tesislerinden sanat atölyelerine, eğitim merkezlerinden girişimcilik desteklerine kadar birçok alanda proje geliştirdiklerini belirten Başkan Bozbey, “Kadınlara sunduğumuz kurslar ve eğitimler, onların iş hayatında daha etkin bir şekilde yer alabilmelerini hedefliyor. Her yaş grubundan ve her meslek grubundan kadınların katılımına açık olan kurslarımız, çeşitli alanlarda yetkinlik kazanmalarını sağlıyor. Kadın istihdamına yönelik ‘mesleki eğitim desteği’ projemizi de çok yakında Bursalı kadınlarla buluşturuyoruz. Meslek eğitimlerini “mesleki eğitim akademisi” üzerinden vereceğiz. Sertifikaya bağlayacağımız bu eğitimler, kadınların mesleklerinde resmi bir nitelik kazanmalarını ve iş arayışlarında daha avantajlı bir konumda olmalarını sağlayacak. Kadın kooperatiflerine sağladığımız desteklerle üretkenliğin, ekonomik bağımsızlığın ve toplumsal dayanışmanın örneklerini de hep birlikte yaşatıyoruz” dedi “KADININ GÜLÜMSEDİĞİ TOPLUM, UMUDU DİRİ TUTAR” Şiddetle mücadele ve kadın sağlığı alanlarında kapsamlı çalışmalar planladıklarını da belirten Başkan Bozbey, istihdam ofislerinde iş arayan ya da iş kurmak isteyen kadınlara da rehberlik ederek, iş dünyasında daha güçlü bir noktaya taşımak istediklerini ifade etti. Başkan Bozbey, “Kadının gülümsediği bir toplum, umudu her daim diri tutar. O gülümsemede sevgi, emek ve dayanışma vardır. Kadının mutluluğu, bir halkın huzuru, kadının özgürlüğü, bir ülkenin geleceğidir. Ata’mızın kadınlar için ortaya koyduğu vizyonu daha ileriye taşımak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki, Cumhuriyet, kadınıyla, erkeğiyle bir milletin yükselişinin en büyük anahtarıdır” diye konuştu. Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tijen Sözeri, projenin hayata geçirilmesinde destek veren belediye başkanlarına teşekkür etti. Cumhuriyet’in kadına sağladığı hakları korumanın temel amaçları olduğunu söyleyen Sözeri, kadına yönelik insan onurunu zedeleyen her türlü haksızlığa karşı mücadelelerini sürdüreceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından projenin yapılmasında emeği olan sponsorlara plaket takdim edildi. Program, oturum bölümleriyle devam etti.

Kaynak: igf