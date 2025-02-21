Karla mücadele ekiplerinin başında gece gündüz sahada yer alan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, sıcak çorba ikramlarıyla da dondurucu soğuklarda vatandaşları yalnız bırakmıyor.

İlçede etkili olan şiddetli kar yağışına karşı başarılı bir çalışma yürüten Gaziosmanpaşa Belediyesi, diğer yandan sosyal belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, soğuk havada işten dönen vatandaşların içini ısıtmak için Gaziosmanpaşa Meydanı’nda çorba ikramında bulundu. Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de mobil büfeye geçerek, Gaziosmanpaşalılara şifa kaynağı çorbadan ikram etti. Meydanda 2 bin kişiye çorba dağıtılırken, vatandaşlar hizmetten dolayı Başkan Bahçetepe'ye teşekkürlerini iletti.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK ULAŞTIRILIYOR

İlçede ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek dağıtımları da kar yağışına rağmen artarak sürüyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, evlerinde yemek pişirme imkanı olmayan, 65 yaş üstü, hasta ve kimsesiz vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırıyor. Günde 1.250 vatandaşın kapısına yemek götüren ekipler, vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor, ihtiyaçlarını karşılama noktasında çözümler üretiyor.