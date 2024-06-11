AK Parti Serdivan 67. İlçe Danışma Meclisi’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar seçim öncesi verdikleri iki önemli sözü tuttuklarını ifade ederek, “Seçim sürecinde hemşerilerimize verdiğimiz yüzde 20 su indirimi ile ulaşımda ücretsiz ve indirimli uygulamaları hayata geçirdik. Ulaşım filomuza 20 yeni araç dahil ediyoruz, süreci başlattık. İlçemiz ulaşımında önemli iki caddede de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan 67. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

Serdivan Belediyesi Kongre Salonu’nda düzenlenen programa ayrıca TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, MHP Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara, kadın ve gençlik kolları başkanları, mahalle muhtarları, teşkilat mensupları, basın mensupları ve çok sayıda partili katıldı.

Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Alemdar, yerel seçimlerde gösterdikleri fedakârlık ve gayretlerden ötürü teşkilat üyelerine teşekkür etti.

“SÖZLERİMİZİ TEK TEK TUTUYORUZ”

Seçim sürecinde verilen sözleri tek tek hayata geçirdiklerini belirten Başkan Alemdar, “Seçim sürecinde hemşerilerimize verdiğimiz yüzde 20 su indirimi ile ulaşımda ücretsiz ve indirimli uygulamaları hayata geçirdik. Ulaşım filomuza 20 yeni araç dahil ediyoruz, süreci başlattık. İlçemiz ulaşımında önemli iki caddede de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin imar bütünlüğünü sağlayacak planlarımızı yapıyoruz. Her birinize destekleriniz, katkılarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

“İSTİŞAREDE HAYIR VARDIR”

Tüm kademelerle beraber ortak akıl etrafında toplanan bir oluşum olduklarını kaydeden AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık, “Birlikte yönetmek, sorunları masaya yatırmak, çözüm üretmek amacıyla tüm kademeleri ile bir araya gelen parti AK Parti’dir. Memleketimizi ilgilendiren hemen her konuda sürekli istişare ve danışma toplantıları ile birlikte geçmişten günümüze istikrarlı bir şekilde sürdüren bir dava hareketidir” diye konuştu.

“AK PARTİ BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN, İSTİŞARENİN PARTİSİDİR”

AK belediyecilik olarak Sakarya’da iyi işler yaptıklarını belirten TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan da, “AK Parti, birliğin, beraberliğin, istişarenin partisidir. Milletin sinesinden doğan, AK Parti’mizi ayakta tutan istişare ve ortak akla verdiği önemdir. Sakarya’mızın tüm ilçelerinde milletimize verdiğimiz sözleri tutarak çalışmalarımızı son sürat sürdürüyoruz. Danışma Meclisimize katılan ve fikirleri ile katkı sunan değerli dava ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

SAMİMİYET VE GAYRETLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever millete verilen sözü tutma gayretiyle çalışacaklarını kaydederek şöyle dedi: “Danışma meclisimizde önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı paylaştık. Samimiyet ve gayretle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Her zaman milletimizin yanında olma sözümüzü yerine getirerek, sorunlara çözüm bulma gayreti içinde olacağız. Yerel seçim süreci başta olmak üzere millete hizmet yolunda canla başla çalışan ilçe teşkilatlarımızın her kademesinde görev alan kardeşlerime teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Serdivan ile aydınlık geleceğe…”

İki aylık dönemde Serdivan’da güzel işlere imza attıklarını belirten Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ise, “Seçimlerde milletimizin kararı ile Serdivan’da AK belediyecilik devam ediyor. Bizde omzumuza yüklenen bu yükü layıkıyla taşıyoruz. Fen işleri, park bahçeler, sosyal işler ve temizlik işleri birimlerimiz ile durmadan çalışıyoruz. Önceki dönem belediye başkanlarımızdan aldığımız bayrak yarışını tüm birimlerimiz ile sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hep birlikte gayretle çalıştık

31 Mart yerel seçimlerinde Serdivan’ın 24 mahallesinde girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmadıklarını belirten AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, “Bu başarı teşkilatımızda görev yapan herkesin gayreti ile olmuş bir başarıdır. Rabbim bize sizlerin hayal ettiği ilçe başkanlığı, belediye başkanlığı yapmayı nasip etsin” dedi.

Başarının arkasında daima güçlü bir teşkilatın olduğuna işaret eden İlçe Kadın Kolları Başkanı Siber Bacı, “Her seçimde olduğu gibi çalınmadık kapı bırakmadık. Yaşlı, genç, engelli ayrımı yapmadan çalışmalarımızı yürüttük” dedi.

Gençlerin oldukları her yerde AK Gençlik olarak sahada olduklarını belirten İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Düman, “Geçirdiğimiz son iki seçimde genç siyasetçilerinin sayısının artması Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önemi gösteriyor. Bizde AK Gençlik olarak bu davada üstümüze düşen sorumluluğu almaktan çekinmeyecek, tüm gayretimizle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.