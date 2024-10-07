Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Görükle Balkan Panayırı, renkli etkinliklerle sona erdi. Panayırın ikinci gününde sahne alan Balkan müziğinin sevilen ismi Vanya, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin öncülüğünde, Nilüfer Belediyespor Kulübü ile Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) iş birliğiyle düzenlenen ve iki gün süren 12. Görükle Balkan Panayırı büyük katılımla gerçekleşti. Görükle Göçmen Konutları Pazar Alanı’nda gerçekleştirilen panayır, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğin ikinci gününe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de eşi Nuray Özdemir ile birlikte katıldı. Başkan Şadi Özdemir, etkinlikte panayır alanında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek panayırın coşkusuna ortak oldu.

Adeta bir karnaval havasında geçen panayırda, katılımcılar hem alışveriş yapma imkânı buldu hem de müzik ve eğlence dolu etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. DJ Ufuk Sarıkaya’nın performansıyla başlayan panayır, Nilüfer Roman Orkestrası’nın coşkulu konseri ile devam etti. Etkinlikte sahne alan Tülay Özkahraman ile Fitdans Spor ve Dans Okulu’nun dans gösterisi, oluşturdukları görsel şölen ile izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Ceren Toksöz, Balkan ezgileriyle dinleyicileri eğlenceli anlar yaşatırken, geceye damgasını vuran isim Balkan müziğinin sevilen sanatçısı Vanya oldu. Vanya, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirerek keyifli bir konsere imza attı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Vanya ve Ceren Toksöz’e çiçek vererek sanatçıya ve etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Panayırın her geçen yıl daha büyük katılımla geçtiğini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Güzel bir panayır geçirdik. Burada Nilüferlilere yakışır bir izleyici kitlesi oluştu. Bulgaristan’dan gelen sanatçı Vanya’ya da ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Renkli anların yaşandığı gece DJ Samet Kurtuluş'un sergilediği performansla geç saatlere kadar devam etti.