Gaziantepli sektör temsilcilerinden Tuğçe Köşkeroğlu, Osmanlı'dan günümüze uzanan baklavanın ölçülü tüketildiğinde beyin sağlığından kalp sağlığına kadar birçok fayda sunduğunu söyledi.

GAZİANTEP (İGFA) - Kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan ve bugün dünyanın dört bir yanında severek tüketilen baklava, doğru miktarda tüketildiğinde sağlığa katkılarıyla da dikkat çekiyor.

Gaziantepli sektör temsilcilerinden Tuğçe Köşkeroğlu, baklavanın içerdiği kuruyemişler sayesinde antioksidan, vitamin ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir besin olduğunu belirterek baklavanın sağlık üzerindeki etkilerini anlattı. Köşkeroğlu'na göre baklava, içerdiği Antep fıstığı, ceviz ve fındık gibi kuruyemişler sayesinde beyin sağlığını destekliyor. Bu kuruyemişlerde bulunan E vitamini, magnezyum ve çinko, beyin fonksiyonlarının gelişimine katkı sağlarken, sağlıklı yağlar beyin hücrelerinin büyümesini destekliyor.

Baklavanın aynı zamanda potasyum, B6 vitamini ve antioksidanlar açısından güçlü bir kaynak olduğunu ifade eden Köşkeroğlu, özellikle Antep fıstığının bağışıklık sistemi ve hücresel korunma açısından önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Araştırmaların, kuruyemiş tüketiminin kalp sağlığını iyileştirdiğini gösterdiğini aktaran Köşkeroğlu, baklavada yer alan tekli ve çoklu doymamış yağların kolesterol seviyelerinin dengelenmesine ve kalp hastalığı riskinin azalmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Kuruyemişlerdeki antioksidanların da iltihaplanma ve oksidatif strese karşı koruma sağladığını belirtti.

Baklavanın yüksek kalorili yapısıyla enerji seviyesini artırdığını vurgulayan Köşkeroğlu, şekerin hızlı enerji sağlarken, kuruyemişlerin uzun süreli enerji verdiğini ifade etti. Bu özelliğiyle baklavanın özellikle yoğun tempoda çalışanlar ve sporcular için faydalı olabileceğini söyledi.

Kilo kontrolü konusunda da önemli bir noktaya değinen Köşkeroğlu, 'Baklava yüksek kalorili olsa da ölçülü tüketildiğinde tok tutucu özelliği sayesinde aşırı yemenin önüne geçebilir' dedi. Kuruyemişlerin içerdiği protein ve sağlıklı yağların tokluk hissini artırdığını belirtti.

Son olarak baklavanın sindirim sistemine katkı sağladığını dile getiren Köşkeroğlu, yufka hamuru ve kuruyemişlerde bulunan lifin bağırsak hareketlerini düzenlediğini, sağlıklı yağların ise sindirim enzimlerinin çalışmasına yardımcı olduğunu söyledi.