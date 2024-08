Geleneksel Bakırköy Belediye Başkanlığı koşusu Veliefendi Hipodromu’nda yapıldı. 38. kez koşulan yarışa yarışseverler yoğun ilgi gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Geleneksel Bakırköy Belediye Başkanlığı Koşusu, dün akşam Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu. 38. kez koşulan yarışı Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğluile birlikte Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran izledi.

Çok yayıdayarışseverin de izlediği koşuyu, jokeyliğini Ayhan Kuru’nun yaptığı “Berkenin Kızı” isimli at kazandı. Yarışın ikincisi ise "Topaz Grıl" oldu. Yarışı şeref tribününden takip eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, yarış sonrası düzenlenen ödül törenin de kazanan atın sahibi Elçin Doğan Kuru'ya kupayı takdim etti.

Belediye Başkanı Ovalıoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Geleneksel hale gelen bu yarışımız, Bakırköy'ümüzün spor ve kültür hayatına renk katmaya devam ediyor. Tüm katılımcıları tebrik ediyor, özellikle bu yılın galibi Berkenin Kızı'nı ve sahibi Elçin Doğan Kuru'yu kutluyorum. At ve binicilik, Türk kültüründe çok özel bir yere sahiptir. Atalarımızdan miras kalan bu gelenek, tarihimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan yolculuğumuzda at, her zaman yanımızda olmuştur.”