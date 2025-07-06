Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi program kapsamında geldiği Sakarya’da Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.SAKARYA (İGFA) - Başkan Alemdar, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar’ı şehrimizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Enerji alanında ülkemizin bağımsızlığı için ortaya koyduğunuz vizyonu takdirle takip ediyoruz. Bizler de bu hususta 'Enerjide Bağımsız Türkiye' politikasına uygun bir şekilde şehrimizde yeşil bir dönüşüm için adımlar atıyoruz. Bu hususta en büyük hedefimiz olan 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, enerjiyle dönüşen, yeşiliyle, doğasıyla korunan, güzelliği gelecek nesillere büyük bir hassasiyetle aktarılan Sakarya için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TAM BAĞIMSIZLIK VİZYONUYLA ÇALIŞIYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise yaptığı açıklamada, enerjinin bir ülke için hayati önem taşıdığını ifade ederek, “Ulusal güvenlik, gıda ve enerji; bir ülkenin vazgeçilmez üç alanıdır. Enerjisiz bir hayat mümkün değil. Son 22 yıldır enerjide tam bağımsızlık vizyonuyla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

SAKARYA ÖNEMLİ POTANSİYELE SAHİP

akan Bayraktar ayrıca, Sakarya’nın enerji alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “Bugün de şehrimizin enerji arz güvenliğine ve altyapısına ilişkin planlamalar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sakarya’nın üretim gücünü, insan kaynağını ve stratejik konumunu en iyi şekilde değerlendirecek yatırımlar için iş birliğimizi sürdüreceğiz” dedi.