Bir yılı aşkın bir süredir yaşadığı rahatsızlıklar sonrasında 2 ay önce karaciğer hastalığı tespit edilerek doktora başvuran 63 yaşındaki Şaban Süleyman Karakozu takibe alınmıştı. Midesinde oluşan varis kanama tehlikesi sebebiyle acil karaciğer nakli olmasına karar verildi. Yapılan tetkikler sonucu 34 yaşındaki, 2 çocuk babası olan oğlu Berkan Karakozu bir an bile düşünmeden babası için donör olmak istediğini söyledi. Yapılan tahliller sonrasında uyumlu olduğunu öğrenen Berkan Bey, babasını yaşatmak için onunla birlikte Yeni Yuzyil Universitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi 'nde ameliyat masasına yattı.

Oğlunun donör olacağını öğrenen 63 yaşındaki baba ise, onun da çocukları olduğu için hayatını riske atmasına izin vermek istemediğini ancak oğlunun bir an bile düşünmeden ‘birlikte yaşayacağız, sağlıkla yaşayacağız baba’ demesi üzerine çok duygulandığını ve mutlu olduğunu sözlerine ekledi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi

Organ Nakil Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şinasi Sevmiş’in gerçekleştirdiği başarılı nakil operasyonuyla yaşama tutunan baba oğul bayramı ve babalar gününü sağlıklı bir şekilde birlikte kutlayacaklar.

Sevdiklerimizi yasatmanın tıbbi destek yolu olan organ bağışı için herkese mesaj veren baba oğul yaşamak ve hayata tutunmak için birisine can olmanın değerine vurgu yaparken, ‘sevdiklerinizi yaşatmanın en güzel yolu onlara donör olmaktır’ diye konuştu.

