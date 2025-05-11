Başta Bursa olmak üzere yaklaşık 15 ildeki tıbbi görüntüleme ve tanı merkezleri, tıp merkezleri ve diğer sağlık birimleriyle ayda 200 bini aşkın kişiye hizmet veren sektörünün güçlü markası BURTOM Sağlık Grubu 30. yaşını çalışanlarıyla kutladı.BURSA (İGFA) - BURTOM Sağlık Grubu, çatısı altındaki 7 şirket, tıp merkezleri, cerrahi tıp merkezi, tıbbi görüntüleme ve tanı merkezleri, nükleer tıp merkezleri, Kamu ve şehir hastanelerinde tıbbi görüntüleme merkezleri, tıbbi tahlil laboratuvarları, estetik ve saç ekim merkezi, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yanı sıra evde sağlık ve bakım hizmetleri ile 30 yıldır sağlık hizmetleri sunuyor.

1994 yılında Bursa’da kurulan ve halen yaklaşık 15 ilde modern altyapısı ve kaliteli sağlık anlayışıyla hizmet veren BURTOM Sağlık Grubu’nun 30. yılı kutlama programı geniş bir katılımla Nilüfer Podyum Davet’te gerçekleştirildi.

Kutlama programının açılışında konuşan BURTOM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, “Başarılarla dolu 30. yılımızı tamamladık. 30 yılda geldiğimiz noktada Bursa’daki en büyük sağlık kurumlarından birisi olduk. Ülke genelinde ayda 200 bin kişiye sağlık hizmeti sunuyoruz. BURTOM Sağlık Grubu olarak, son yıllardaki ekonomik krizlere rağmen sağlık sektöründeki büyüme ve yenilikçi yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Güçlü marka itibarımız sayesinde sektörde öncü konumumuzu korumaktayız" dedi.

Yapay zeka yatırımlarına ve dijitalleşme sürecine son derece önem verdiklerini belirten Uzm. Dr. Kılıç, beraberinde, yeşil enerjiye yatırım yaparak hem enerji tüketimimizi azaltmak amacıyla, hem de sosyal sorumluluk anlayışıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini hayata geçirmiş bulunduklarını söyledi.

BURTOM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, nüfusun yaşlandığı için yaşam evleri, yaşlı bakım merkezleri yapacaklarını belirterek, "Ayrıca, sağlık turizmi ile ilgili saç ekimi, estetik uygulamalar, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ek olarak yeni hedeflerimiz de bulunuyor. Sağlıklı yaşam, longevity, fonksiyonel ve bütüncül tıp için öncü hizmetlerimiz ve yoğun çalışmalarımız da devam etmektedir. Diğer taraftan, Bursa bir kaplıca şehri ve bunu değerlendirecek ve yeniden canlandıracağız. Tüm merkezlerimizde yapay zekayı kullanmayı yaygınlaştıracağız. Sürekli yenilikçi yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

30. yılının kutlandığı ve oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen gecede, kurumda 10-15 yıl süre ile görev yapan 62, 15-20 yıl süre ile görev yapan 18 ve 20-25 yıl süre ile görev yapan 8 çalışana kıdem ödülleri verildi.

Gece, 30. yıl pastasının kesilmesi, hediye çekilişi ve BURTOM Sağlık Grubu’nun çoğunluğu gençlerden oluşan kadrosunun Barış Türkkal Orkestrası’nın seslendirdiği eserler eşliğinde geç saatlere kadar süren eğlencesiyle devam etti.