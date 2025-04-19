“İyilik Sağlık İçin” yola çıkan ve Türk Kızılay’ın yüzde yüz yerli ve milli beslenme çözümleri sunan yeni markası Kızılay Nova, KEPAN 2025’te sağlık profesyonelleriyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) tarafından düzenlenen 14. KEPAN Kongresi, bu yıl 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında Antalya’nın önde gelen kongre merkezlerinden Rixos Sungate Otel’de gerçekleşiyor. Türkiye’nin klinik beslenme, enteral ve parenteral nutrisyon alanındaki en kapsamlı bilimsel etkinliklerinden biri olan kongrede, yüzde yüz Türk Kızılay’ına ait yerli ve milli bir marka olan Kızılay Nova da sponsor olarak yer aldı. Kızılay Nova, Türk Kızılay’ı çatısı altında yaşayan herkes için iyiliği ve sağlığı buluşturma vizyonunun uzantısı ve afet dönemlerinin en önemli destekçilerinden biri olarak konumlandırıldı.

Kızılay İçecek’in 2024 yılında Adana’da faaliyete geçirdiği, aseptik dolum teknolojisine sahip yeni üretim tesisiyle birlikte hayata geçen Kızılay Nova markası, enteral beslenme alanında Türkiye’nin kendi kendine yetebilmesini hedefliyor. “İyilik Sağlık İçin” mottosuyla yola çıkan Kızılay Nova, özellikle malnütrisyon tedavisinde çocuk ve erişkin hastaların tam ve dengeli beslenmelerini sağlamak amacıyla, kullanıcı dostu ve yenilikçi özel tıbbi amaçlı gıdalar da geliştiriyor. Aynı zamanda, afet anlarında hızlı ve etkili beslenme desteği sunmak üzere formüle edilen ürünleriyle de kritik zamanlarda toplum sağlığına katkı sağlamayı amaçlıyor. Yerli formülasyonlarla geliştirilen ve Türk damak tadına uygun olan bu ürünlerin hem pediatrik hem de yetişkin hasta grupları için ulusal ölçekte sürdürülebilir bir çözüm sunması hedefleniyor.

Kızılay Nova, Milli ve Yerli Güçle Toplum Sağlığının Hizmetinde

Kızılay Nova markasının ilk kez sahne aldığı kongrenin ikinci gününde ise alanında öncü ve lider isimler katılımcılarla buluştu. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, KEPAN Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Doğanay ve Prof. Dr. Murat Gündüz’ün yer aldığı oturumda; afet dönemlerinde beslenmenin önemi, bilimsel temelli çözümlerin rolü ve toplum sağlığını destekleyecek ürünlerin geliştirilmesine dair yaklaşımlar değerlendirildi. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, oturumda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kızılay olarak afetlerde yalnızca kan hizmetleri ve beslenme değil, sağlıklı yaşamı sürdürebilme konusunda da çözümler üretmeye kararlıyız. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz Kızılay Nova, tamamı yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz bir marka. Bilimsel veriye dayanan, Türk damak tadına uygun ve insan odaklı ürünlerimizle hem kriz anlarında hem de gündelik yaşamda toplum sağlığını destekliyoruz. Çünkü biz, iyiliğin de sağlığın da herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. İyilik ve sağlık için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Dünyanın İlk Postbiyotik İçeceği: Kızılay Boost

Kongrede dikkat çeken yeniliklerden biri de Kızılay Nova tarafından geliştirilen afet içeceği Kızılay Boost oldu. Dünyanın ilk postbiyotik içeceği olarak lanse edilen Kızılay Boost, kongre süresince bilim insanları, sağlık profesyonelleri ve katılımcılarla buluştu. Kızılay Boost; sindirim ve bağışıklık sistemlerini desteklemek amacıyla formüle edilmiş olup, zengin magnezyum içeriğiyle bilinen Kızılay Erzincan Maden Suyu’nun yanı sıra, doğal aromalar, çinko, C vitamini, postbiyotik bileşenler ve %100 pancar şekerini barındırıyor ve hiçbir koruyucu madde de içermiyor.

Afet anlarında hızlı, güvenli ve etkili beslenme desteği sunmak üzere geliştirilen Kızılay Boost ayrıca tamamen yardım amaçlı olarak tasarlandı. Türk Kızılay, insan odaklı çözümleri bilimsel altyapıyla birleştirerek sadece afet dönemlerinde değil, yeni markası Kızılay Nova markası ile “İyilik Sağlık İçin” diyerek her koşulda sağlıklı bir yaşamı desteklemeye devam etmeyi de hedefliyor.