Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla 2021 yılında hizmete açtığı sağlık merkezi, ücretsiz diş muayenesi ve tedavi hizmetleriyle 2025 yılında da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz diş sağlığı uygulamasıyla vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Hizmete açıldığı günden bu yana binlerce vatandaşı ağırlayan sağlık merkezi, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

ÇOCUKLARDAN YETİŞKİNLERE GENİŞ KAPSAMLI HİZMET

Merkezde, 7 yaş ve üzeri çocuklar ile yetişkinler için sosyal güvence aranmaksızın ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuluyor. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde; ağız-diş muayenesi, panoramik röntgen, dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği gibi işlemler uzman hekimler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Sunulan bu kapsamlı hizmetler, vatandaşların ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik önemli bir boşluğu dolduruyor.

'TAMAMEN ÜCRETSİZ HİZMET VERİYORUZ'

Herkesin eşit ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasını hedeflediklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez Sağlık Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Sorumlusu Diş Hekimi Özge Öncül Kerpiççi 'Kliniğimizde vatandaşlarımıza herhangi bir sağlık güvencesi aranmadan, tamamen ücretsiz olarak hizmet vermekteyiz' ifadelerini kullanarak sosyal belediyeciliğe dikkat çekti.

RANDEVU İLE KOLAY ERİŞİM

Ücretsiz diş sağlığı hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, mesai saatleri içerisinde 0242 361 39 18 numaralı telefonu arayarak veya direkt merkeze uğrayarak randevu oluşturabiliyor.