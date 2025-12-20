Antalya Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi iş birliğiyle 60 yaş üstü kent sakinlerine yönelik kapsamlı bir sağlık taraması ve fiziksel aktivite programı düzenledi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa'da '60 Yaş ve Üzeri Bireylerde Sağlığı Koruma ve Geliştirme Programı' kapsamında kıdemli kent sakinlerinin kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol ölçümleri ile vücut kitle indeksi gibi temel sağlık göstergeleri haftalık takip edildi. Ayrıca kronik hastalık riskleri düzenli olarak izlenirken, bireylerin kendi sağlık durumlarını daha yakından takip edebilmeleri amacıyla mobil sağlık uygulamaları da tanıtıldı.

Ekim ayından bu yana sürdürülen çalışmalarda yaşlı bireylerin sağlık durumlarının izlenmesi, risklerin erken saptanması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve bu alışkanlıkların sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflendi. Programda aynı zamanda akran desteğinin, sağlıklı yaşam davranışlarını güçlendirmedeki önemine dikkat çekildi.

Belirlenen sağlık hedeflerinden en az birine ulaşan Yaşlı Evi üyelerine düzenlenen törende rozetleri takdim edildi. Süreç boyunca arkadaşlarını motive eden ve destekleyen akran liderlere de liderlik belgeleri verildi.