Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve milletvekilleri birlikte Tomarza Kaymakamlığı ve Tomarza Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 30. Ulusal 20. Uluslararası Dadaloğlu Şenlikleri’ne katıldı.KAYSERİ (İGFA) - Tomarza ilçesi Dadaloğlu Şenlik Alanı’nda düzenlenen 30. Ulusal 20. Uluslararası Dadaloğlu Şenlikleri’ne Başkan Büyükkılıç ve Akar’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, Dadaloğlu Dernek Başkanı Galip Bitigen, Dadaloğlu Mahalle Muhtarı Ömer Yılmaz, siyasi partilerin temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan şenlikte konuşan Başkan Büyükkılıç, etkinliğin birliğe, beraberliğe vesile olması temennisinde bulunarak, “Bayrağına, vatanına, milletine, devletine ve inancına bağlı bir topluluktan bahsediyoruz. Bizim olmazsa olmazımız, Avşar kardeşlerimiz. O açıdan Dadaloğlu’nun yiğit evlatlarını bağrıma basıyorum. Onlar, bizim baş tacımız” dedi.

Büyükkılıç, nesiller boyu aktarılan kültürel değerlere dikkat çekerek, “Değerler vardır; bir Karacaoğlan, bir Dadaloğlu, tabi ki Hacı Bektaşi Veli ya da Yunus Emre gibi ya da Âşık Veysel gibi. Bu değerlerimiz bizlerin birliğini, beraberliğini sağlayacak olan, Dadaloğlu deyimiyle tek taş duvar olmaz diyerek adeta birliği, beraberliği simgeleyen değerlerimizdir. O açıdan onların şahsında hep beraber anma vesilesi yapıyor ve dayanışmayı sağlıyoruz” diye konuştu.

“DADALOĞLU'NUN YİĞİT EVLATLARI İYİ Kİ VARSINIZ”

Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, Türkiye’nin en önemli sigortalarından birinin Kayseri olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri'mizde de Avşar kardeşlerimiz bu sigortanın içerisinde adeta en önemli yer alan değerlerimizdir. O açıdan çeşitliliğimizi bir ayrımcılık olarak değil tam aksine bir zenginlik olarak görelim. Bu zenginliklerle buluşmak ümit ve temennisiyle böyle güzel bir çalışmanın yapılmasında emeği geçenlere, başta Tomarza’mızın kıymetli belediye başkanı olmak üzere herkese teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Dadaloğlu Derneği’mizin kıymetli başkanı Galip hocamı ayrıca kutluyorum. Bizim için olmazsa olmaz olan Dadaloğlu'muzun kıymetli muhtarı Ömer muhtarım, senin alnından öpüyorum. Ve Ömer muhtarımın şahsında tüm muhtarlarımızı bağrıma basıyorum. Bu arada belediye meclis üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Dadaloğlu'nun yiğit evlatları iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum.”

“BİZ BİRİZ, BERABERİZ, 85 MİLYON KARDEŞİZ”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Tomarza’yı yiğidin, Avşarların harman olduğu yer olarak nitelendirerek, “Burası Tomarza, yiğidin harman olduğu yer. Diğer deyişiyle Avşarların harman olduğu yer. Cennet vatanımızın cennet köşesinde sizlerle beraber olmanın, sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz, heyecanını yaşıyoruz. Bu bir kültür ve sanat faaliyeti, bu bir zihniyet meselesi. Burada biz biriz, beraberiz. 85 milyon kardeşiz, bu memleketin evladıyız. Hep birlikte omuz omuzda çalışmak suretiyle güçlü ve büyük Türkiye için her türlü gayreti göstereceğiz. Diğer taraftan da ülkemize, milletimize yönelen her türlü tehdide karşı FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ ne varsa her türlü terör örgütlerine karşı da ülkemizi, vatanımızı savunmakta kararlıyız. Ölürsek şehit, kalırsak gazi diyerek bekamızı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Dayanışma ve gayret vurgusu yapan Akar, Türkiye, Kayseri ve Tomarza için gayret göstereceklerinin altını çizerek, “Diğer taraftan da belediye başkanlarımız başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, bütün milletvekillerimiz çalışmak suretiyle milletimizin, sizlerin refahını sağlayacağız. Amacımız, dileğimiz budur. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi bu memleket bizim, bu tarih bizim, bu bayrak bizim. Biz onun için diyoruz ki burada sağımıza solumuza bakmadan her türlü imkânı ve fırsatı kullanmak suretiyle hep beraber çalışmak suretiyle vatanımız için, milletimiz için, şehrimiz için, Tomarza için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerinde bulundu.

Akar, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar, bugüne kadar memleketin, milletin bu seviyeye gelmesinde emeği geçen, gayret gösteren kim varsa, saygı ve şükranla andığını da belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise şenlikte vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları söyledi:

“Dün ve evvelsi gün 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 102’nci yıl dönümünü kutladık. Milletleri millet yapan böyle günlerdir. Vatan eğer uğruna ölen varsa vatandır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle, rahmetle yâd ediyorum. Ne güzel bir ülkeyiz ki her milletten, her ırktan, her bölgeden çok kıymetli insanlarla bir olmuşuz, millet olmuşuz. Sunnisiyle, Alevisiyle, Çerkeziyle, Avşarıyla, Türkmeniyle, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi bir kilimlerin motifi gibi bir Türkiye mozaiği oluşturmuşuz. Her ne kadar hem içeriden hem dışarıdan karıştırılmaya çalışsa da ülkemiz, bizler onların karşısında nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda dimdik ayakta kalmış ve ülkemizin kurtuluş mücadelesini vermişsek, bundan sonra da aynı şekilde bir olarak, birlik olarak mücadele edeceğiz.”

Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç da Ağustos ayının zaferler ayı olduğuna dikkat çekerek, Sultan Alparslan'ı, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı. Koç, “İşte bu cennet vatanda bundan sonra kardeşlik içerisinde, birlik beraberlik içerisinde, ayrışmadan kaynaşarak yaşama hedefindeyiz. Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır. İşimizi güzel yapacağız. Birbirimize sevgi, kardeşlik bağıyla bağlanacağız. Bu Türk şenliklerde de bizim amacımız birliği, beraberliği, kardeşliği pekiştirmek, tanışmayı arttırmak” ifadelerini kullandı.

Dadaloğlu Dernek Başkan Galip Bitigen, bugüne dek büyük bir coşku ve heyecanla yapılan ve geleneksel hale gelen Dadaloğlu Şenlikleri’ni düzenlemekten kıvanç ve sevinç duyduklarını ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti ve konuşmasında birlik, beraberlik mesajı verdi.

Dadaloğlu Mahalle Muhtarı Ömer Yılmaz da Başkan Büyükkılıç’a ve Başkan Koç’a şenliklere vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Çeşitli gösteriler, eğlence ve etkinliklerin yanı sıra konserlerinde yer aldığı şenlikler renkli görüntülere sahne oldu.