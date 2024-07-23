Gaziosmanpaşa'da Ak Parti Belediye Meclis Üyesi ve geçmiş dönem Başkan Yardımcısı Zekeriye Eroğlu yeni Belediye Başkanı CHP'li Hakan Bahçetepe'nin Belediyeyi devraltıktan sonra yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından paylaştı. Eroğlu'nun 'Enkaz Devraldık' diyerek belediyenin borçlarını ve yaptığı ödemeleri anlattığı sokak röportajı videosunu paylaşan Ak Parti Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Zekeriye Eroğlu'nun paylaşımı dikkat çekti.

Zekeriya Eroğlu yayınladığı videoda konuşan Başkan Hakan Bahçetepe'ye madde madde cevap verdi. Eroğlu, Bahçetepe'ye, "Algı siyasetinizle ilçemize vakit kay bettirmeyin lütfen, hizmet siyasetine odaklanmanızı tavsiye ederiz" tavsiyesinde bulundu.

İşte Eroğlu'nun Bançetepe'ye verdiği cevaplar:

🔴Belediye Başkanı sayın Hakan Bahçetepe yaptığı bir röportajda spikerin Enkaz devraldınız mı ? sorusuna: Evet enkaz devraldık şeklinde cevap veriyor.

🔴Borçları sayıyor müteahhitlere 500 milyon TL, Bankalara 400 milyon TL, SSK borcu 360 milyon TL diyor.

🔴Sayın başkanın saydığı bu borçların toplamı 1 Milyon 260 bin TL yapıyor.

🔴Sayın başkan 30 saniye geçmeden 2 milyar 100 milyon TL borçla devraldık diyor. ( TEZAT 1)

🔴Sayın başkan enkaz devraldım cümlesinden 30 saniye geçmeden hiç bir şey satmadan, kredi kullanmadan 3 ayda 150 milyon TL borç ödedim diyor. ( TEZAT 2)

🔴400 milyon TL banka kredileri var diyor, banka kredileri sanki bugün ödenecekmiş gibi anlatıyor. Banka kredileri uzun vade ödemeleridir, uzun vade ödemelerini açıklarken uzun vade gelirlerinizi de açıklamanız gerekir. (“ALGI SİYASETİ”)

🔴 30 saniyede birbirinden tezat açıklamalarınız algı siyasetinizin yatsıya kadar sürmediğini göstermektedir.

🔴Algı siyasetinizle ilçemize vakit kaybettirmeyin lütfen, hizmet siyasetine odaklanmanızı tavsiye ederiz.