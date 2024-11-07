Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde sonuç neredeyse belli. Trump, Florida'da yaptığı konuşmada zaferini ilan etti. Oyların yaklaşık yüzde 87'si sayılırken, Trump yüzde 51 oy oranı ile yüzde 47,5 oy alan Harris'e karşı önde. Trump, şu an başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak, 295 delege elde etti. Harris ise 226'da kaldı. Trump'ın zaferi, "Tarihi dönüş" olarak adlandırıldı çünkü 130 yıl aradan sonra ilk kez, ara veren bir başkan adayı Beyaz Saray'a geri döndü. Trump, 78 yaşında olması nedeniyle, ABD'nin en üst makamına seçilen en yaşlı kişi olarak da tarihe geçti.



ABD'nin kaderini belirleyecek olan seçimlerde sandıklar tek tek kapanırken, Trump Beyaz Saray'a dönüşü garantiledi. Trump zafer konuşması için sahneye çıktı, Kamala Harris ise sessizliğini koruyor.

Dünyanın gözü ABD'deki seçimlerde. ABD'nin 50 eyaletinde sandıklar kapanırken son sayımlara göre Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Demokrat Parti adayı Kamala Harris'e karşı açık bir zafer kazandı.

Trump yüzde 51,2 ile önde giderken, Kamala Harris yüzde 47,2'de kaldı. Trump 279 delege oyu, Harris ise 223 delege oyu kazandı.

Cumhuriyetçi Parti, Senatoda Demokrat Parti'nin kazandığı 42 koltuğa karşı 52 koltuk kazanarak, çoğunluğu garantiledi.

Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçi Parti 198 koltuk, Demokrat Parti 177 koltuk elde etti.

5 MİLYON OY FARK ATTI

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, rakibi Kamala Harris'e 5 milyon ile oy fark attı. AP verilerine göre Trump, yaklaşık 71 milyon oy aldı. Harris ise 66 milyon 100 bin oy toplayabildi.

Genel halk oylaması olan ve delegeleri yönlendiren "popüler oyun", az bir farkla Kamala Harris yönünde olması beklenirken, Donald Trump'ın attığı fark birçok kişiyi şaşırttı.

Siyasi bahis sitesi Polymarket'in 5 Kasım rakamlarına göre, bahis oynayanların yüzde 73'ü Kamala Harris'in popüler oyu alacağını düşünüyordu.



'OYUN, SET VE MAÇ'

Dünyanın en zengin iş insanı ve Trump destekçisi Elon Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden Trump'ın zaferini ilan etti.

Musk, "oyun, set ve maç" gönderisiyle tenis sporunda 'zafer' anlamına gelen bir deyimi kullandı.

HARRIS KONUŞMAYACAK

Kamala Harris seçim kampanyasının eş başkanı Cedric Richmond, Harris'in bugün konuşma yapmayacağını duyurdu.

Dünya liderleri, şimdiden Donald Trump'ı kutlamaya başladı. Dünya liderlerinin sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları gelmeye başladı.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, X hesabından "Seçilen ABD başkanı Donald Trump'ı kutluyorum. Tanrı seni kutsasın ve yardımcın olsun" dedi



TRUMP'IN ZAFER KONUŞMASI

Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump; eşi, çocukları ve kampanya ekibi ile kürsüye çıkarak destekçilerine zafer konuşmasını yaptı.

Konuşmasının başında "Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Siz bizim arkadaşlarımızsınız. Son zamanların en iyi siyasi hareketi olduk. Bu, harika bir hareketti. Fakat şimdi daha önemli olacak çünkü ülkemizi iyileştireceğiz" dedi

Bu seçimde 'tarih yazdıklarını' belirten Trump, "Sınırlarımızı düzelteceğiz. Herkesin aşılamaz dediği engelleri aştık. Tarih yazdık. Ülkemiz böyle bir zaferi daha önce görmedi. 47 ve 45. başkan olarak seçildiğim için teşekkür ederim." dedi

Analistlerin beklediğinden çok daha büyük bir zafer kazanan Trump, Senatoyu kazandıkları ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu topladıkları üzerinde durdu. Delegelerin yanında halk oylamasında da önde olduklarını vurguladı.

Trump, "popüler oyu almak baya güzeldi. Odadaki sevgi büyük. Buradaki insanlar çok harika. Hepinizi çok mutlu yapacağız. Başkan dışında da diğer siyasetçileri de seçtiğiniz için mutlu olacaksınız. Senatonun kontrolünü aldık. Senato yine bizim." dedi

Salıncak eyaletlerde büyük zafer kazanan Trump, "Salıncak eyaletleri çok seviyorum. Aynı zamanda popüler oyu da aldık, bu harikaydı. Ülkeye bir altın çağ yaşatacağız" diye ekledi.

Trump daha sonra, eşine ve çocuklarına teşekkür etti. Eşinin yazdığı kitabın ABD'nin en çok satan kitabı olduğunu vurguladı. Daha sonra Başkan Yardımcısı J.D. Vance'i kürsüye davet eden Trump, Vance'in kısa konuşmasından sonra "Vance iyi bir seçimdi, eleştiren oldu ama iyi bir seçimdi" dedi.

ABD'de daha önce de vurguladığı sınır ve kaçak göçmen sorununa değinen Trump "Ülkede durum kötü gidiyor, gidiyordu. Çalışmamız gerek. Sınırları kapamamız gerek" ifadelerini kullandı

Elon Musk ile Karolina bölgesindeki sel felaketiyle "Starlink" sayesinde baş ettiklerini anlatan Trump, Musk için "Dahi bir adam. Dahilerimizi korumalıyız" dedi.

ABD'de en büyük petrol rezervlerinin bulunduğunu ifade eden Trump "Ordumuzu güçlendirmeliyiz. Bizde olan kaynaklar Çin'de yok, başka kimsede yok" dedi ve ""benim için savaş başlatacak dediler, ben savaşları durdurmaya geldim" dedi.

Kendisine karşı düzenlenen suikast girişimlerine de değinen Trump "Bir süre Amerika'yı birinci sırada tutmamız gerek. Tanrı benim canımı bağışladıysa bir sebebi var. Bu görevi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD başkanlık seçimlerinde kazananı belirlemek için, seçmenler doğrudan başkan adayına değil, o adayın partisini destekleyen delegelere oy veriyor. Bu özel seçim sistemine "Seçiciler Kurulu" adı veriliyor. Her eyaletin nüfusu oranında farklı sayıda delegeye sahip olduğu bu sistemde, toplam 538 delege bulunuyor.

Başkanlık koltuğuna oturabilmek için adaylardan birinin, toplam delege sayısının yarısından bir fazla, yani 270 delegeye ulaşması gerekiyor.