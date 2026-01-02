İzmir'in kültür ve sanat merkezi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 2026 yılının ilk ayında konserlerden sergilere, anma etkinliklerinden ödül törenlerine uzanan zengin bir programla sanatseverleri ağırlıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 2026 yılının ocak ayında müzikten görsel sanatlara uzanan kapsamlı etkinliklerle İzmirlileri sanatla buluşturuyor. Ay boyunca senfonik konserler, oda müziği buluşmaları, uluslararası performanslar, anma etkinlikleri ve nitelikli sergiler sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

Ocak ayı programı, 6 Ocak'ta Cumhuriyet dönemi Türk müziğinin öncü isimlerinden Ahmed Adnan Saygun'un, adını taşıyan merkezde anılmasıyla başlıyor. AASSM Müzik Kütüphanesi'nde saat 19.00'da ücretsiz olarak düzenlenecek anma etkinliği, bestecinin sanatsal mirasını ve düşünsel dünyasını yeniden hatırlatacak.

8 Ocak'ta İzmir Oda Orkestrası, 'Oda Müziği Serisi' kapsamında Küçük Salon'da sahne alacak. 9, 16, 23 ve 30 Ocak tarihlerinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Büyük Salon'da senfonik repertuvarın seçkin eserlerini seslendirecek. İzmir Oda Orkestrası ise 21 Ocak'ta bu kez Büyük Salon'da dinleyiciyle buluşacak. Tüm konserler saat 20.00'de başlayacak.

SINIRLARI AŞAN MÜZİK: NOTES OF NO MAN'S LAND

17 Ocak'ta düzenlenecek 'Notes of No Man's Land' konserinde piyanistler Lito Thomou ve Erato Alakiozidou sahne alacak. Farklı coğrafyaların müzikal anlatılarını buluşturan konser, saat 20.00'de ücretsiz olarak izlenebilecek.

AASSM, ocak ayında sanatın toplumsal hafızadaki rolünü öne çıkaran etkinliklere de ev sahipliği yapacak. 10 Ocak'ta 9. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni düzenlenecek. 12 Ocak'ta ise 21. Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödül Töreni ile kültürel mirasın korunmasına katkı sunan kişi ve kurumlar onurlandırılacak.

OCAK AYI SERGİLERİ ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK

AASSM galerilerinde ocak ayı boyunca üç farklı sergi sanatseverlerle buluşacak. Ertuğrul Tugay'ın 'Dağdan Doğadan-2 Kilimanjaro' fotoğraf sergisi (6 Ocak-1 Şubat), doğanın görkemini gözler önüne serecek. 'Çatımızdaki Göçmenler - Selçuk'un Leylekleri' (9-30 Ocak) sergisi göç ve doğa temasını işlerken, 'Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri 21. Yıl Sergisi' (12 Ocak-1 Şubat) kültürel miras bilincini belgeleyen çalışmaları bir araya getirecek.

Tüm sergiler ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek