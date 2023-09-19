15 Eylül Başak Yeniayı Neptün ile hizalanması nedeniyle 29 Eylül'e kadar önümüzdeki süreç önemli.

15 Eylül Başak Yeniayı Neptün ile hizalanması nedeniyle 29 Eylül'e kadar önümüzdeki süreç önemli.

- Birilerin hayatımızdan çıkıp gitmesi

- Bir dağılma, birşeylerin silinip gitmesinden sonra geriye kalanlarla bir arınma sürecinin yaşanacağı günlerden geçiyor olacağız.

Sonunda arınma yaşansada baştan kafa karışıklığı, belirsizlik gibi sancılı süreçten geçmek mümkündür.

Merkür ileri hareketi hız kazandıkça belirsizlikler dağılır.

Yeniay ile giden gitsin gidene elveda demek en güzeli elde kalanla yola devam.

YÜKSELEN KOÇ: Çalışma hayatınızda yenilikler, fırsatlar sizleri bekliyor.

YÜKSELEN BOĞA: Ailenize yönelik olumlu adımlar atabilirsiniz. Keyf aldığınız konulara zaman ayırdınız.

YÜKSELEN İKİZLER: Eğitimle ilgili, ev değişikliği gibi konular gündeminizde olacak bu süreçte yakın çevrenizle ilgili fazlaca vakit geçireceksiniz.

YÜKSELEN YENGEÇ: Parasal anlamda anlaşmalar, kazançlar ve harcamalar mümkündür. Zihinsel açıdan canlılık dikkat çekme.

YÜKSELEN ASLAN: Önemli adımlar ve başlangıçlar sözkonusu dikkatler üzerinizde olacak.

YÜKSELEN BAŞAK: Yenilikler, kişisel değişiklikler, yeni başlangıçlar bir süredir beklemede olan işlerin koşulları yeniden gündeminizde olacak.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu süreçte işiniz ve sağlığınız gündemde olabilir. Arkadaşlarınız ile ilgili önemli olumlu gelişmeler sizleri bekliyor.

YÜKSELEN AKREP: Gelecek için yeni beklentiler ve istekler içindesiniz. İşiniz konusunda destekleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

YÜKSELEN YAY: Bu süreçte mesleğinizi,

kariyerini zi ve medeni durumunuzu ilgilendiren önemli yenilikler gündeme gelebilir. Başarıya yakın olduğunuz bir dönem sizleri bekliyor.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu süreçte fikirlerinizi paylaşma imkanı bulabilir ve iyi bir ivme yakalayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda endişe içeren durum ortaya çıkabilir.

YÜKSELEN KOVA: Uzun zamandır endişe ve korku içeren konularda güzel sonuçlar ortaya çıkabilir. Yinede dikkatli olmalısınız.

YÜKSELEN BALIK: Mesleki uğraşlar ve iş ortamı gibi konuların yanında ilişkiler ve evlilik alanında da değerlendirmeler yapacağınız bir dönem.