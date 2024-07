SARAÇHANE – EDİRNEKAPI / İSTANBUL- 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminde yaşamını yitiren 251 şehit, İBB önünde anıldı. Anma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir daha 15 Temmuz'u yaşamamak için demokrasiye, milletin birliğine ve bütünlüğüne, laikliğe, hukuka, liyakate ve kurumlar ve kanunlar ülkesi olmaya hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Her kurumda, her zeminde bu koşulları sağlamakla yükümlüyüz. Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç olmayacağı inancıyla, hiçbir kişi ya da bir gruba ayrıcalık tanınmadan, görevimizi hep birlikte devletimizin her kurumunda en doğru şekilde yapmaya devam etmeliyiz ve edeceğiz” dedi.

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminde yaşamını yitiren 251 şehit, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki merkez binası önünde anıldı. “Şehitler Panosu” önünde gerçekleştirilen anmaya; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclis Birinci Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul ve kurum bürokratları katıldı. Anma töreninde İmamoğlu, Balyalı ve Göksu birer konuşma yaptı.

“TÜRKİYE'Yİ 15 TEMMUZ'A GÖTÜREN SÜREÇTE NELERİ EKSİK YAPTIK?”

15 Temmuz’u, “Cumhuriyeti, demokrasiyi bombayla, kurşunla yıkamazsınız” kavramının gerçekleştiği bir gün olarak tanımlayan İmamoğlu, “’Milletin iradesini zorbalıkla değiştiremezsiniz’ duygusunun yaşandığı bir gündür. ‘Milletin iradesinin üstünde bir gücü bu halka asla dayatamazsınız’ın yaşandığı bir gündür. 15 Temmuz, ayrıca bu gerçekleri dile getirme, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma günüdür. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, başta Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmak üzere, hep birlikte, milletçe bir olduk ve karşı durduk. Hepimiz demokrasinin, Cumhuriyet’in, milletin iradesinin, hukukun yanında durduk. Bu, çok önemli ve değerlidir. Çok önemli bir milli iradenin ortaya çıkmasıdır. Fakat elbette bugünün sonrasında düşünmenin, tartışmanın, hiçbir zaman tedbiri elde bırakmamanın çalışmalarını yapma konusunda da ders çıkartmanın gerektiği bir gündür. Çünkü biz, bu duruma düşmemenin daha öncesinde tedbirlerini alabilmeyi başarabilmeliydik. Türkiye'yi 15 Temmuz'a götüren süreçte neleri eksik yaptık? Hangi hataları yaptık? Ve niçin böylesi bir günü yaşadık? Onun için hep beraber hareket etmeli ve tedbirleri almalıyız” şeklinde konuştu.

“BİR DAHA 15 TEMMUZ'U YAŞAMAMAK İÇİN…”

“Hatırlayalım; yapılan birçok uyarıya rağmen, ne yazık ki devleti ele geçirme hedefiyle hareket eden bir terör örgütüne büyük imkanlar sağlandığı ve son derece üst seviyede müsamaha gösterildiği günleri, bu ülke ve bu millet ve devletimiz yaşamıştır” diyen İmamoğlu şunları söyledi:

“Hatta bu konuda, o dönemde uyarılar yapan insanlarımızın, gerçekleri söyleyen insanlarımızın suçlandığı, haksız yere cezalandırıldığı, hapisler yattığı günleri hep birlikte yaşadık. Unutmayalım; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduğu andan itibaren, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla yol yürüyor. Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu laik, demokrat Cumhuriyet, yıllar geçtikçe demokrasisini güçlendirme noktasında büyük çabalar ve gayretler göstermektedir. Kurulan laik, demokratik Cumhuriyet’i hiçe sayarak, bir kısım yapılanmaların, bir kısım ilişkilerin siyaset ve ticaretle şekillenen bir rejim kurma hevesinin Türkiye'ye büyük zararlar verdiğini 15 Temmuz öncesi hep birlikte yaşadık. Bir daha 15 Temmuz'u yaşamamak için demokrasiye, milletin birliğine ve bütünlüğüne, laikliğe, hukuka, liyakate ve kurumlar ve kanunlar ülkesi olmaya hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Her kurumda, her zeminde bu koşulları sağlamakla yükümlüyüz.”

“ALLAH, ŞEHİTLERİMİZDEN VE GAZİLERİMİZDEN RAZI OLSUN”

İBB’nin 15 Temmuz'da şehitler vermiş aziz bir kurum olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Tam da bulunduğumuz bu mevkide canlarımızı kaybettik. Bize bunun verdiği sorumlulukla hareket ediyoruz. Kurumumuzu her zaman kurallarla, hukukun üstünlüğüyle yönetmeye ve asla taviz verdiğimiz bir kısım yapılanmaların olmadığı bir dönemi İstanbul'a ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaşatmaya kararlıyız. Bundan sonra da milletin iradesinin üstünde hiçbir güç olmayacağı inancıyla, hiçbir kişi ya da bir gruba ayrıcalık tanınmadan, görevimizi hep birlikte devletimizin her kurumunda en doğru şekilde yapmaya devam etmeliyiz ve edeceğiz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum. Gazilerimize, sağlık ve esenlik diliyorum. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından Mustafa Demir Hoca’nın okuduğu Kur’an tilaveti dinlenilip, tüm şehitlerin ruhları için dualar edildi. Anma; İmamoğlu ve beraberlerindeki heyetin, “Şehitler Panosu”na karanfil bırakmasıyla sona erdi.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ’NDEKİ ANMAYA KATILDI

15 Temmuz şehitleri, Edirnekapı’daki “15 Temmuz Demokrasi Şehitliği”nde de anıldı. İstanbul Valiliği tarafından organize edilen anma töreninde; Vali Davut Gül, 1’nci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Dualarla başlayan Edirnekapı’daki anma, şehit kabirlerinin dolaşılması ve mezarlara karanfil bırakılmasıyla son buldu.