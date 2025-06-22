Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olacağına tepki gösteren ATA Parti lideri Namık Kemal Zeybek, “Mansur Yavaş Türk ulusunun adayıdır” dedi.

MK Haber YouTube kanalında Gizem Fidan’ın sunduğu “Çılgın Türkler” programına konuk olan ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek devamla Mansur Yavaş'ın adaylığı ile ilgili şunları söyledi:

Mansur Bey, CHP’lilerin de adayıdır, efendim, İYİ Partililerin de adayıdır. Bu yurdu seven gerçekten cumhuriyet değerlerine bağlı olan bütün bireylerin adayıdır. Lütfen daraltmayın, daraltırsanız kaybederiz.

Efendim, ne demek bozkurtların adayı?.. Yapmayın bunu, bakınız yanlış bir yaklaşım bu… Doğru değil… Mansur Yavaş CHP'nin adayı olacak. Evet hepimiz de onu destekleyeceğiz.

Yoksa, Mansur Yavaş iki partinin adayı derseniz kaybederiz.

Onun için ben bu yaklaşımları onaylamıyorum, doğru bulmuyorum. Mansur Yavaş; Cumhuriyet değerlerine bağlı, Atatürk çizgisinden sapmayan, ülkenin bütünlüğünden yana bütün Türklerin, kendini Türk sayanların, yani Türk ulusunun ortak adayıdır. Zafer Partisiyle, İYİ Parti'nin değil, bozkurtların falan değil herkesin adayıdır. Dolayısıyla

bu tür yaklaşımlarla sanki Mansur Yavaş'ı biz ortaya getirip Zafer Partisi'nin, İYİ Parti'nin propagandası için kullanıyormuş gibi oluyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değildir.”