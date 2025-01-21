Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ekmek fırınlarını mercek altına aldı. 67 ekmek fırını ile 18 ekmek satış noktası ekiplerce denetlendi. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren 9 işyerine idari yaptırım uygulandığı açıklandı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ekmek fırınlarını mercek altına aldı. 67 ekmek fırını ile 18 ekmek satış noktası ekiplerce denetlendi. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren 9 işyerine idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek fırınlarına yönelik denetim başlattı. 85 ekmek fırını ve ekmek satış noktasına yapılan denetimlerle ilgili Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemizde faaliyet göstermekte olan Ekmek Fırınları ve Ekmek Satış Noktası işyerlerine yönelik denetimler icra edilmiştir. Bu kapsamda 85 işyerinde (Ekmek Fırını: 67, Ekmek Satış Noktası:18) ekiplerimizce gerekli kontroller yapılmıştır.

9 İŞYERİNE İDARİ YAPTIRIM

Denetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, gramaj, hijyen, güncel fiyat etiketi ve tarife, saklama-depolama alanları, işyeri tertip ve düzeni, ruhsat faaliyet koluna uygun satışa arz edilen ürünler hakkında gerekli kontroller yapılmıştır. Denetim esnasında mevzuata aykırı faaliyet gösteren 9 işyerine idari yaptırım uygulanmıştır.

“VATANDAŞLARIMIZ 153 ÇÖZÜM MERKEZİNE İHBARDA BULUNABİLİR”

Zabıta Müdürlüğü olarak farklı iş kollarına yönelik kurum içi ve kurumlar arası koordineli denetim faaliyetleri devam edecektir. Ayrıca vatandaşlarımız yaşadıkları sorunlarla ilgili belediyemizin 153 Çözüm Merkezi aracılığı ile 7/24 işyerleri hakkında ihbarda bulunabilir.”