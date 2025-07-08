Kaspersky, “Case 404” oyunuyla Z kuşağının çevrim içi alışkanlıklarını hedef alan siber suçlara dikkat çekerken, pratik güvenlik ipuçları sundu.İSTANBUL (İGFA) - Kaspersky, yeni oyunu “Case 404” ile Z kuşağının çevrimiçi alışkanlıklarının siber suçlular tarafından nasıl suistimal edildiğini ortaya koyarken, dijital dayanıklılık için farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Şirket, aşırı paylaşım, FOMO (Dışlanma Korkusu), Y2K nostaljisi, hızlı moda ve iDisorder gibi trendlerin güvenlik risklerini masaya yatırdı.

RİSKLER VE TEHDİTLER

Z kuşağının Instagram, TikTok ve Snapchat’te coğrafi etiketli özçekimler ve kişisel hikayelerle dijital ayak izi bırakması, kimlik hırsızlığı ve sosyal mühendislik için zemin hazırlıyor. Ev adresi, rutinler veya şifre kurtarma ipuçları gibi hassas bilgiler bile paylaşımlarda açığa çıkabiliyor.

FOMO ise, kullanıcıları yeni iPhone veya Taylor Swift konseri gibi “özel fırsat” vaat eden sahte bağlantılara yöneltiyor; bu da kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım riskini artırıyor.

Y2K modası ve retro oyunlara ilgi, sahte indirme dosyalarıyla kötü amaçlı yazılım tuzağına düşürebilirken, Shein gibi hızlı moda sitelerinin popülaritesi sahte alışveriş platformlarını doğuruyor. Teknolojiye aşırı maruz kalma (iDisorder) ise ruh sağlığı uygulamalarındaki hassas verilerin ihlal edilme tehlikesini beraberinde getiriyor.

KASPERSKY’NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gizlilik uzmanı Anna Larkina, “Saldırganlar, FOMO’dan alışveriş alışkanlıklarına kadar popüler trendleri suistimal ediyor. Kontrolü ele almak için bağlantıları doğrulayın, güçlü parolalar kullanın ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin,” dedi.

Kaspersky, Z kuşağına şu ipuçlarını sundu:

"Case 404” oyunuyla siber güvenlik öğrenin.

Paylaşım öncesi ev veya rutin bilgilerini kontrol edin.

Acil teklifleri resmi sitelerden doğrulayın.

Web sitelerini dikkatlice kontrol edin, sahte URL’lere dikkat edin.

Güvenilir ödeme yöntemleriyle alışveriş yapın, şüpheli fırsatlara temkinli yaklaşın.

Ruh sağlığı uygulamalarında gizliliğe özen gösterin.

Dosya uzantılarına dikkat edin (.exe veya .msi kırmızı bayrak).

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