İstanbul’da nem oranları yüzde doksanlara yaklaşırken Bursa'da da nem oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı. Birçok vatandaş nem yoğunluğundan uyuyamadığından şikayet ediyor.

Uzmanlar, nemli havadan korunmanın doğru yollarıyla ilgili vatandaşları uyarıyor.

Gece duş almanın nemden korunmaya yardımcı olmayacağını kaydeden uzmanlar, aksine saçların kurumamasına ve nem miktarının artmasına neden olabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, nemden en etkili korunma yöntemleri arasında serin bir ortam oluşturmanın ve bol su tüketmenin bulunduğunu söylüyor.

Uzmanlar, rüzgarlı havalarda evi rüzgarın etkileyeceği şekilde havalandırmak gerektiğini ifade ederken, bu havalarda vücudun terleyerek aşırı su kaybettiği için bol miktarda su tüketiminin önemine vurgu yapıyorlar.