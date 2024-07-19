Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi bünyesindeki kadınlara özel hamam ve yüzme havuzunda kapsamlı bir yenileme çalışması yapıldı.SİVAS (İGFA) - Zamanla deforme olan alanların bakım ve onarımdan geçirildiği tesiste, eksikler giderilerek tekrar Sivaslı hanımların hizmetine açıldı.

Yaz tatili atölyeleri Ağustos’ta ÇEKSANAT GKM’de  Yaz tatili atölyeleri Ağustos’ta ÇEKSANAT GKM’de 

Pazartesi günü dışında haftanın 6 günü sabah 09.00, öğlen 14.00 ve akşam 18.30 saatleri olmak üzere günlük 3 seans kullanıma açık olan hamam ve yüzme havuzuna giriş ücretleri tam 200, öğrenci 150 TL olarak belirlendi.

Kaynak: igf