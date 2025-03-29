Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları’ çocuk tiyatrosu, Yıldırımlı miniklerden tam not aldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları’ adlı çocuk oyununu Yıldırımlı çocuklarla buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen, minikleri zaman zaman kahkahaya boğan TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi karakterleri ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları’ seyircilerden büyük alkış topladı.

YILDIRIM’DA ÇOCUK OLMAK AYRICALIKTIR

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Miniklerimize tiyatro sevgisini aşılamak için çocuk oyunlarıyla buluşturuyoruz. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlediğimiz, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi karakterleri ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları’ oyununu Yıldırımlı çocuklarımızla buluşturduk. Yıldırım’ın geleceği olan çocuklarımız için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.