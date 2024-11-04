Kocaeli Sanayi Odası'nın öncülüğünde düzenlenen ‘Yeşil Satranç – Yeşil Sanayi Buluşmalarının 10’uncusu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Kocaeli Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Çevre ve iklim değişikliğine karşı sanayi kuruluşlarının AB Yeşil Mutabakatı'na uyumu yoluyla rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak için farkındalık yaratmak amacıyla Kocaeli Sanayi Odası'nın öncülüğünde düzenlenen ‘Yeşil Satranç – Yeşil Sanayi Buluşmalarının 10’uncusu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Kocaeli Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlendi. Kocaeli’de uzun bir aradan sonra düzenlenen satranç turnuvasının temasının ‘Cumhuriyet’ olması ise coşkuyu daha da artırdı. 2-3 Kasım tarihlerinde Kocaeli Sanayi Odası Merkez Binası’nda gerçekleştirilen Yeşil Satranç – Yeşil Sanayi Buluşmaları 10. Cumhuriyet Satranç Turnuvası’na bölgeden 96 sporcu ve velileri katıldı.

‘KIRMIZI ÇİZGİMİZ CUMHURİYET’ SÖYLEŞİSİ

Turnuvanın ikinci gününde, Turnuva Organizatörü ve Kocaeli Sanayi Odası Odavizyon Dergisi Yayın Sorumlusu Belma Özgen Akbay, ‘Kırmızı Çizgimiz Cumhuriyet’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide velilerin de Kocaeli’de satrancın gelişmesi için neler yapılması gerektiği yönünde fikirleri dinlendi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Söyleşiye katılanlar talep ve şikayetlerini, Türkiye Satranç Federasyonu Genel Merkezi’ne iletilmek üzere Belma Özgen Akbay’a verdiler.

KAZANAN SPORCULARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

96 sporcunun 3 kategoride 2 gün boyunca ‘Cumhuriyet’ coşkusu ile şah çektiği turnuva sonunda KSO Konferans Salonu’nda ilk 10’a giren sporculara ödülleri verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde ve ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, Turnuva Organizatörü Belma Özgen Akbay turnuvanın gönüllü kadın hakemleri Meltem Karadağ, Nurcan Altay ve Irmak Topoğlu’na hem söyleşide hem ödül töreninde teşekkür ederken, hakemler hem gönüllülükleri hem de başarılı yönetimleri ile velilerden büyük alkış aldı. Veliler satranç turnuvasını düzenleyen Belma Özgen Akbay’a, ‘Yeşil Satranç’ın her turnuvasına destek olan Kocaeli Sanayi Odası’na, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’na teşekkür ettiler.

8 yaş ve altı kategorisinde Arden Türk turnuvayı da ilk sırada bitirdi. Özgür Gönül 2’nci, Kuzey Balkaya 3’üncü olurken, ilk 10’a sırası ile giren diğer sporcular Ömer Eymen Erdoğan, Mete Özcan, Selin Yalçın, Yağız Sönmez, Mert Bulut Demirkır, İbrahim Deniz Kandemir ve Ömer Yiğit Güllü oldu.

12 yaş ve altı kategorisinde ilk 3’te sırası ile Mustafa Ellbeşoğlu, Milli sporcu Ali Mete Dere ve Aras Gökçe yer aldı. Kategoride sırası ile ilk 10’da yer alan diğer satranç sporcuları; Koray Kavaklıoğlu, yine milli sporcu Güneş Bilgili, Ayeser Levent Akbay, Hamdi Eymen İpek, Selim Kara, Yusuf Kaya ve Metehan Çavdar oldu.

Açık kategoride ilk 3’e giren sırası ile 7’nci sınıf öğrencisi Mehmet Kıvanç Demir, 2’nci Mehmet Aşkın Taşan ve 4’üncü sınıf öğrencisi, Milli sporcu Mehmet Emir Alim oldu. Kategoride sırası ile ilk 10’da Yunus Emre Artal, Çınar Bektaş, Eren Ayaz, Uras Ceylan, Bülent Çıtlak, Adnan Ulaç Öztaş ve Metin Ergün yer aldı.