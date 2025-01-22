Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından inşa edilen Yenidoğan Mahallesi 6D Bölgesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin daireleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, “Yurttaşlarını mağdur etmeyen, adil, hakkaniyetli ve yenilikçi bir kentsel dönüşüm anlayışını benimsiyoruz. Vatandaşımızla barışık, komşuluk ilişkisini koruyan bir kentsel dönüşümü 5 yıl boyunca Gaziosmanpaşa’da hakim kılmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz” dedi.

Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm konutları hak sahipleriyle buluşmaya devam ediyor. We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ardından bu kez Yenidoğan Mahallesi 6D Bölgesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Törene; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nurten Erdal, ilçe protokolü ve hak sahipleri katıldı. Proje içeriğini anlatan video gösterimi ile başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti. Noter huzurunda ilk kurayı Başkan Bahçetepe çekerken, daireleri belirlenen hak sahiplerine temsili olarak anahtarları verildi.

HAK SAHİPLERİ, GÜVENLİ KONUTLARA VE SOSYAL YAŞAM ALANLARINA KAVUŞTU

323 konut ve 9 ticari alandan oluşan projede, hak sahipleri; 359 araçlık otopark, yüzme havuzu, hamam, sauna, fitness salonu, minyatür spor sahası ve çocuk oyun alanlarını içeren sosyal bir yaşam alanına kavuştu. 3 bin 231 metre kare yeşil alana sahip projede, güneş enerji sistemi ve gri su sitemi gibi çevre dostu teknolojiler kullanıldı.

“İLÇEMİZİ DİRENÇLİ BİR KENT HALE GETİRMEK İÇİN BÜTÜN ÇALIŞMALARA AÇIĞIZ”

Kentsel dönüşümde önemli bir adım daha atıyor olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bahçetepe, “150 gün önce We Haliç kurasını çekmiştik. Bugün de Yenidoğan Mahallesi 6D Projesi’nde komşularımızın yeni dairelerinin kurasını çekmek için buluştuk. Tüm hak sahiplerinin dairelerinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmasını diliyorum. Hem yüklenici firma hem GOPAŞ eliyle yürüttüğümüz, ilçemize değer sunan bir proje. 323 konut, 9 ticari alan, altında otoparkı, yaşam alanları, spor salonları olan bir proje. Bu projede özellikle güneş enerji ve gri su sistemi gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçirmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Bu gibi çevre dostu projeleri ilçemizdeki tüm kentsel dönüşüm projelerine dahil etmeyi hedefliyoruz. İlçemizi dirençli bir kent hale getirmek için bütün çalışmalara açığız” şeklinde konuştu.

“YENİ DAİRELERİNİZİN HAYIRLI OLMASINI DİLERİM”

Başkan Bahçetepe, “İlk günden beri Gaziosmanpaşa’da yapı stokunu değiştirmek için birçok adım attık. Göreve geldiğimizde ilçemizde 12 ayrı imar notu vardı. Bir mahallede yapılan inşaat başka bir mahallede yapılmıyordu, bu da süreci yavaşlatıyordu. Yöneticilerimizle Gaziosmanpaşa’nın tamamını kapsayacak tek bir imar notu hazırladık ve hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ada bazlı yapılaşma ve parsel birleştirmeye yönelik kentsel dönüşüme teşvik edecek çalışmaları hızlandırıyoruz. Komşularımızın güvenle yaşayabileceği, deprem riskine karşı dayanıklı projeleri hızla hayata geçirmek zorundayız. Bugüne kadar yaptığımız bütün projelerde insanımızı gören, duyan, onları anlayan, onlarla empati kuran, yurttaşlarını mağdur etmeyen, adil, hakkaniyetli ve yenilikçi bir kentsel dönüşüm anlayışını benimsiyoruz. Vatandaşımızla barışık, komşuluk ilişkisini koruyan bir kentsel dönüşümü 5 yıl boyunca Gaziosmanpaşa’da hakim kılmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Yeni dairelerinizin hayırlı olmasını dilerim. Şimdiden dairelerinizin sizlere mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“BİR AN ÖNCE EVİMİZE KAVUŞUP O GÜZEL İMKÂNLARDAN YARARLANMAK İSTİYORUZ”

Çekilişte konuşan hak sahibi Nilüfer Özleyen “Mutluyum. Bir an önce evimize kavuşup o güzel imkanlardan yararlanmak istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda olur. Doğduğumuz, büyüdüğümüz yerlerdi. Parsel kentsel dönüşüme girdiği için bizler de dahil edildik. Bu süreç zorlu geçti çünkü İstanbul’da inanılmaz kira artışları oldu. Bir an önce bu sıkıntıları atlatıp yeni evimizde mutlu bir şekilde yaşarız” dedi.

“KURA ÇEKİMİ İÇİN ÇOK MUTLU OLDUK”

Hak sahibi Hasan İşçiler ise “Kura çekimi için çok mutlu olduk. İnşallah dairelerimiz bir an önce biter de yerlerimize geçeriz. Evim 1+1, hemen hemen 2 yıl oldu. Kiralarımızı da alıyoruz” diye konuştu.