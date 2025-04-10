Bursa Nilüfer Belediyesi’nin kırsal mahallelerdeki kadınlara kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla düzenlediği “Nilüfer'de Kadın Hayata Yakın” etkinliğinin 39’uncu konuğu yazar, programcı ve eğitmen Müge İplikçi oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, kadınların daha çok kitap okumalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın” etkinliğinde bu kez yazar, programcı ve eğitmen Müge İplikçi’yi konuk etti. Kadınlar daha önce okudukları “Ah Be Melek” kitabının yazarı Müge İplikçi’den kitabını hikayesini dinleyip, kitap üzerine konuştular.

Nilüfer Belediyesi Nikahevi’nde gerçekleşen söyleşiye Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ile birlikte Büyükbalıklı, Çatalağıl, Dağyenice, Demirci, Fadıllı, Gölyazı, Gümüştepe, Hasanağa, Işıktepe, Yaylacık ve Kurtuluş mahalleleri ile Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi’nden yaklaşık 450 kadın katıldı.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’in bir kadın kenti olduğunun altını çizdi. “Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın” etkinliklerinin 2010 yılında 50 kadının katılımıyla başladığını belirten Başkan Şadi Özdemir, bugüne kadar Buket Uzuner, Ayşe Kulin, Ece Temelkuran, Mine Soysal, Müjde Ar, Özlem Gürses, Ebru Cündübeyoğlu ve Aylin Balboa gibi Türk edebiyatının önde gelen ve sevilen yazarlarını Nilüferli kadınlarla buluşturduklarını ifade etti.

Başkan Şadi Özdemir, “Belediyemizde en önemsediğim etkinliklerinden birisi bu. Her buluşmada yüzlerce kadın kendilerine önceden verilen bir kitabı okuyup buraya geliyor. Kadınlar, kitabın yazarıyla burada tanışıp, sohbet etme fırsatı buluyor. Çok kıymetli bir iş. Katılan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

“YERYÜZÜNDEKİ MELEKLERİN İZİNİ SÜRDÜM” Söyleşide “Ah Be Melek” isimli kitabıyla Nilüferli kadınlarla bir araya gelen Müge İplikçi, kitabının ortaya çıkış hikayesini şu sözlerle anlattı: “Dünya çok kötüye gidiyor bari melekler bizi kurtarsın temennisiyle bu kitabı yazdım. Yeryüzünde sayısız melek var. Bu kitapta da o meleklerin izini sürmeye çalıştım. İyi insan olmaktan korkmayın. İyilikten zarar gelmez. Dünya bugün hala dönüyorsa, iyilikten ve onun getirdiği erdemden dolayı.”

Edebiyatın hayatında kurtarıcı bir rol oynadığını vurgulayan İplikçi, “Bugün karşınızda tek parça duruyorsam, bunun sebebi edebiyatla kendime çizdiğim o rotada ilerleyebilme çabam sayesindedir” ifadelerini kullandı. İnsanı insan kılan unsurun kitaplar olduğunun altını çizen İplikçi, “Kitap okuyan, kitapla, sözcüklerle buluşan bir insan ne bir insanı ne de yaşayan herhangi bir şeyi öldüremez” diye konuştu.

“Anlamak için kendinize zaman ve yer vermelisiniz” diyen Müge İplikçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle biz kadınların buna çok ihtiyacı var. Bu ülkede ve dünyada kadınlar daha fazla söz sahibi olsalar, bugün yaşananların çok azının yaşanacağına eminim. Çünkü kadınlar birbirini dinlemeyi başarabiliyor.”

Söyleşinin sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Müge İplikçi, okurları için kitaplarını imzaladı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de etkinliğin sonunda Müge İplikçi’ye günün anısına hediye takdim etti.