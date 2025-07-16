Kavurucu sıcaklarla mücadelede deniz ve havuzlara yönelen bireyler, göz sağlığı konusunda önemli risklerle karşı karşıya. Tuz, klor, UV ışınları ve mikroplar; koruyucu önlemler alınmazsa kalıcı göz hasarlarına yol açabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Yaz döneminde deniz ve havuz kullanımına bağlı göz rahatsızlıklarına dikkat çekerek en sık karşılaşılan durumun klor kaynaklı konjunktivit olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, uzmanlara göre gözlerde kızarıklık, batma, kaşınma ve çapaklanma gibi belirtiler ortaya çıktığında bir sağlık kurumuna başvurmak hayati önem taşıdığını söyledi.

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, yaz aylarında akın edilen deniz ve havuzların göz sağlığına kalıcı zararlar vermemesi için 6 önemli tavsiyede bulundu:

YÜZÜCÜ GÖZLÜĞÜ TAKIN

Deniz suyundaki tuz ve havuzdaki klor, gözleri tahriş edebilir. Yüzücü gözlüğü, fazla tuz ve klor gibi kimyasalların göze temasını engelleyerek koruyucu bir bariyer oluşturur.

KONTAKT LENSLE YÜZMEKTEN KAÇININ

Kontakt lenslerle denize ya da havuza girmek, göz sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilir. Suda bulunan mikroorganizmalar lense yapışarak kornea bütünlüğünü tehdit eder.

HİJYENİNDEN EMİN OLMADIĞINIZ HAVUZLARA GİRMEYİN

Berrak olmayan, ağır klor kokan veya kalabalık havuzlar bakteri riski taşır. Göz enfeksiyonlarının önemli bir kısmı bu tarz ortamlardan kaynaklanır.

SUDAN ÇIKTIKTAN SONRA GÖZLERİNİZİ TEMİZLEYİN

Deniz ya da havuzdan çıktıktan sonra gözlerinizi mutlaka temiz suyla durulayın. Göz kuruluğu ya da batma hissi varsa, suni gözyaşı damlası kullanmak faydalı olabilir.

UV KORUMALI GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ KULLANIN

Kaynağı güneş olan UV ışınları, dozunda faydalı olsa da kontrolsüz bir şekilde maruz kalındığında önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle su yüzeyi güneş ışığını yansıttığı için gözler daha fazla zarar görebilir. Özetle sadece cildi değil gözleri de etkileyen bu ışınlardan korunmak için UV filtresi olan güneş gözlükleri tercih edilebilir.

ŞİKAYETLERİ ÖNEMSEYİN, DOKTORA BAŞVURUN

Gözlerde kısa sürede geçmeyen; batma, kızarıklık, kaşıntı, bulanık görme ya da çapaklanma gibi belirtiler varsa bir göz uzmanına görünmeyi ihmal etmeyin.