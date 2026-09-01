Dokuz Eylül Üniversitesi, Yale Üniversitesi ile genomik, nadir hastalıklar ve hassas tıp alanlarında ortak çalışmalar için önemli bir bilimsel temasa ev sahipliği yaptı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararası bilimsel iş birliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinden Yale Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yale Üniversitesi Genom Analiz Merkezi Direktörü Prof. Dr. Shrikant Mane, DEÜ'yü ziyaret etti.

Prof. Dr. Shrikant Mane, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve DEÜ Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Okay Çağlayan ile birlikte DEÜ Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

DEÜ VE YALE ARASINDA BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Ziyaret programının önemli başlığı ise, Prof. Dr. Shrikant Mane ile DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz arasında gerçekleştirilen görüşme oluşturdu.

Görüşmede, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Yale Üniversitesi arasında genomik, nadir hastalıklar ve hassas tıp alanlarında geliştirilebilecek uzun vadeli akademik ve bilimsel iş birlikleri değerlendirildi.

Ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi, araştırmacı ve akademisyenler arasındaki etkileşimin artırılması, ileri genomik teknolojiler alanında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi ve uluslararası araştırma ağlarında ortak çalışmalar yürütülmesi, görüşmede ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

DEÜ'nün klinik genetik alanındaki deneyimi ile Yale Üniversitesinin ileri genomik analiz konusundaki bilgi birikiminin bir araya getirilmesinin; başta nadir ve tanı konulamamış hastalıklar olmak üzere farklı hastalık gruplarına yönelik yeni bilimsel çalışmaların geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunabileceği değerlendirildi.

İBG'DE 'MENDELİYEN GENOMİK' SEMİNERİ

Prof. Dr. Shrikant Mane, İzmir programı kapsamında İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde (İBG) düzenlenen bilimsel etkinliğe de konuşmacı olarak katıldı.

'Recent Advancements in Mendelian Genomics: Genomic Approaches to Tackle Undiagnosed Diseases' başlıklı seminerde, Mendeliyen hastalıkların araştırılmasında genomik teknolojilerde yaşanan güncel gelişmeler ile tanı konulamamış hastalıkların araştırılmasında ileri genomik yaklaşımların sunduğu yeni olanaklar ele alındı.

Seminerde Prof. Dr. Mane, büyük ölçekli genom analizlerinden elde edilen deneyimlerin yanı sıra yeni nesil genomik teknolojilerin hastalık mekanizmalarının aydınlatılması, tanısal süreçlerin geliştirilmesi ve hassas tıp uygulamalarına aktarılması konularındaki potansiyelini katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Ahmet Okay Çağlayan'ın davetiyle gerçekleştirilen ziyaretin; Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi ile Yale Üniversitesi arasındaki bilimsel etkileşimin geliştirilmesine ve yeni ortak araştırmalar için sürdürülebilir bir iş birliği zemininin oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

REKTÖR YILMAZ'DAN TEŞEKKÜR

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, ziyaretin gerçekleşmesine katkı sunan Prof. Dr. Ahmet Okay Çağlayan'a ve Prof. Dr. Shrikant Mane'ye teşekkür etti.

Rektör Bayraö Yılmaz, gerçekleştirilen bilimsel temasların yeni araştırmalara ve ortak çalışmalara zemin oluşturmasını diledi.