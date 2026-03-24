Ticaret Bakanlığı, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmak ve süre aşımı kaynaklı mağduriyetleri önlemek amacıyla yabancı plakalı taşıtlar için yeni bir dijital hizmeti devreye aldı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yabancı plakalı araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bugün (23 Mart 2026 Salı) itibarıyla erişime açılan 'Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri' web servisi sayesinde kullanıcılar, araçlarının Türkiye'de kalış süresini kolayca takip edebilecek.

Yeni sistemle birlikte araç sahipleri; yurtta kalma sürelerini ve araç bilgilerini görüntüleyebilecek, taahhütname işlemlerini çevrim içi tamamlayabilecek ve iletişim bilgilerini sisteme ekleyerek e-posta doğrulaması yapabilecek. Ayrıca süre bitimine yaklaşılması durumunda hatırlatma e-postaları gönderilerek olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hizmet üzerinden aynı zamanda güncel duyurulara, taşıt ön beyan işlemlerine, sıkça sorulan sorulara ve trafik cezaları ile geçiş ücretleri ödeme sayfalarına da hızlı erişim sağlanabilecek. İngilizce dil seçeneği de bulunan sistem, yabancı kullanıcıların işlemlerini daha kolay gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Bakanlık, dijitalleşme adımlarıyla hem sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmayı hem de özellikle 90 günlük süre sınırına bağlı yaşanan sorunları en aza indirmeyi amaçlıyor.