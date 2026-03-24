Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), veri sorumlularının açık rıza metni ile aydınlatma metnini iç içe geçirmesini yasakladı. 18 Şubat 2026 tarihli ilke kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 18/02/2026 Tarihli ve 2026/347 sayılı Kararı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 5., 6., 10. ve 12. maddeleri ile Aydınlatma Tebliği hükümlerine dayanılarak alındı.

Karar oybirliğiyle kabul edildi.

Kurul, uzun süredir ihbar ve şikayetlerde en sık karşılaşılan sorunun 'açık rıza metni ile aydınlatma metninin birleştirilmesi' olduğunu vurguladı.

Kararın ana hükümlerine göre 'Aydınlatma Metni' veri işleme öncesi zorunlu olarak sunulacak ve veri sorumlusu kimliği, işleme amacı, veri kategorileri, aktarım alıcıları, toplama yöntemi ve ilgili kişinin hakları gibi unsurları içerecek. Metin sonunda yalnızca 'okudum ve anladım' gibi bilgilendirme beyanı yer alabileceği gibi 'Okudum ve kabul ediyorum' veya 'açık rıza veriyorum' ifadeleri kesinlikle kullanılamayacak.

'Açık Rıza Metni'nde ise sadece açık rızaya dayalı veri işleme faaliyetlerinde ayrı bir başlık ve belge ile hazırlanacak. Rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmiş ve özgür iradeyle verilmeli; her zaman geri alınabilir olmalıdır. Aydınlatma metni ile aynı sayfada bile olsa ayrı başlıklar ve ayrı onay kutucukları kullanılacak.

Kurul kararıyla metinlerin birleştirilmesi, muğlak ifadeler ('Kanun'un 5 ve 6. maddeleri kapsamında' gibi), başka kurumların metinlerinin kopyalanması, aşırı uzun ve karmaşık metinler ile yanıltıcı başlıklar kaldırılırken, söz konusu kararda ek olarak iyi ve kötü uygulama şablonları da yer aldı.

Uyulmaması halinde KVKK'nın 18. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanabilecek.

