İstanbul’da yoğun kar yağışı dün gece de kent genelinde etkili oldu. Kentin kuzey bölgelerinde kar kalınlığı 40 cm’ye kadar ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi AKOM’un koordinasyonunda, İBB ekipleri yolları açık tutmak için gece-gündüz aralıksız mesai yaptı.

10 İLA 40 CM KAR KALINLIKLARI ÖLÇÜLDÜ

İstanbul genelinde 19 Şubat’tan itibaren etkisini artıran kar yağışı dün gece de sürdü. Kar kalınlığı güney bölgelerde 10 cm, merkezde 10-20 cm, kuzey kesimlerde ise 30-40 cm’ye ulaştı.

AKOM’DAN ACİL MÜDAHALE VE ÖNLEMLER

İstanbul’da 19 Şubat’tan itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı 4 gündür aralıklarla devam ediyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yeni hafta başına kadar süreceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE KAR KALINLIKLARI

Gece saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sonucu;

• D100’ün güneyinde 10 cm,

• D100 ile TEM arasında 10-20 cm,

• Kuzey bölgelerde ise 20-40 cm arasında kar kalınlığı ölçüldü.

YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği, kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceği belirtildi.

CİDDİ BİR SORUN YAŞANMADI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle “Kış Şartlarıyla Mücadele Olay Türü Planını” devreye alan İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM 7 gün 24 esasına göre çalışmaya devam ediyor. 13 bin 115 İBB personelinin koordineli çalışmasıyla yer yer 40 cm'yi bulan kar yağışına rağmen İstanbul genelinde ciddi bir sorun yaşanmadı.

İstanbul genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ilgili birimler sahada tam kapasiteyle çalışmalarını sürdürüyor. İBB ve diğer ilgili kurumlardan 33 birim temsilcisiyle (İBB Birimleri, Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, Avrasya Tünel İşletme, İGA) koordinasyon AKOM’dan sağlanıyor.

HAVA DURUMU

Gece saatlerinden (01.00) itibaren il genelinde etkili olan kar yağışı neticesinde İstanbul’un sahil bölgelerinde 10 cm, D100 ile TEM arasında kalan bölgelerde 10-20 cm ve kuzey bölgelerde 20-40 cm aralığında kar kalınlıkları ölçüldü. Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) hazırladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, hâlihazırda il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği, sıcaklıkların 2°C’ler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken yeni hafta başına (Pazartesi) kadar sıcaklıkların -2 ila 3°C’ler aralığında seyredeceği, yağışların yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Kış mevsiminde kar yağışı esnasında yollarda buzlanma ve yağış sonrasında yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle gizli buzlanma hadiseleri yaşanabiliyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 6 - 8 °C altında, 26 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

BAZI İLÇELERDE KAR KALINLIĞI 40 CM’YE ULAŞTI

Bazı ilçelerde kar kalınlıkları şu şekilde ölçüldü:

Fatih: 10

Esenler: 17

Zeytinburnu: 17

Sarıyer: 25

Arnavutköy: 20

Esenyurt: 25

Tuzla: 22

Şile: 15

Çekmeköy: 40

Beykoz: 40

Ümraniye: 30

BARAJ DOLULUK ORANINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Yoğun kar yağışları ve son haftalardaki yağışlı hava sayesinde İstanbul’un baraj doluluk oranlarında önemli bir artış yaşandı. İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı %70,79 seviyesine yükseldi.

İBB’NİN KARLA MÜCADELE KAPASİTESİ

• Sorumlu Yol Ağı: 4.140 km

• Personel: 13.115 kişi

• Araç ve İş Makinesi: 3.582 adet

• Tuz Stoku: 172.000 ton

• Solüsyon: 1.290 ton kapasite (64 tank)

• Vinç/Kurtarıcı Sayısı: 53 adet

• Traktör (Köy yolları için): 170 adet

• Buzlanma Erken Uyarı Sistemi: 60 istasyon

KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI

Ekipler, İstanbul genelinde yollar, meydanlar, metro giriş-çıkışları, otobüs durakları, alt-üst geçitler, iskeleler ve kamu alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. 19-21 Şubat tarihleri arasında 153 Çözüm Merkezi’ne 1.717 ihbar gelirken, ekipler 53 ağaç devrilmesi, 6 direk devrilmesi ve 1 mahsur kalma olayına hızla müdahale etti.

Son 12 saatte kullanılan malzeme miktarı:

• İBB Yol Bakım ekipleri: 29.896 ton tuz, 19 ton solüsyon

• Karayolları ekipleri: 2.535 ton tuz, 22 ton solüsyon

• ICA ekipleri: 1434 ton tuz, 228 ton solüsyon, 55 ton üre

• KMO ekipleri: 851 ton tuz, 305 ton solüsyon

19 Şubat tarihinden bugüne İBB Yol Bakım Ekiplerince kullanılan toplam tuz miktarı ise 67 bin 657 tona, solüsyon miktarı ise 80 tona ulaştı.

EVSİZ VATANDAŞLARA DESTEK SÜRÜYOR

İBB Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda, 654 evsiz vatandaş tesislerde ve anlaşmalı otellerde misafir edilerek sıcak yemek, barınma, sağlık taraması ve iş imkanları sunuluyor.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, şehrin çeşitli noktalarındaki sahipsiz hayvanlara haftada 650 noktada toplam 3 ton mama dağıtımı yapıyor.

VATANDAŞLARA KUMANYA VE ISINMA NOKTALARI

Kış şartlarıyla mücadele kapsamında sahadaki personele ve vatandaşlara toplam 51 bin 250 kumanya ile 60 bin kişilik sıcak içecek ve yiyecek dağıtıldı.

Ayrıca, Metro İstanbul tarafından yoğun yolcu trafiği olan metro istasyonlarında ısınma noktaları oluşturularak çay ikramı yapılıyor.

MOBİL TUVALET HİZMETİ

İstanbul’un kritik noktalarındaki vatandaşlara, mobil tuvalet hizmeti veriliyor. FSM Köprüsü (Asya çıkışı ve Avrupa girişi), Çamlıca Gişeler (Avrupa istikameti), Mahmutbey Gişeler (Asya ve Avrupa istikameti) ve Hadımköy Gişeler (Beylikdüzü istikameti) gibi noktalarda 6 mobil tuvalet, hizmet sunuyor.

TOPLU ULAŞIM EK SEFER / İPTAL DURUMU

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, İETT otobüs seferlerinde %4 artış yapılarak toplam 750 ek sefer düzenleniyor. Metrobüs seferlerinde ise %2 artışla 240 ek sefer sağlanıyor.

Metro İstanbul, gece metrosu uygulamasını sürdürüyor. Cuma’yı Cumartesi’ye ve Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde, şu hatlarda hizmet veriliyor:

• M1A: Yenikapı-Atatürk Havalimanı

• M1B: Yenikapı-Kirazlı

• M2: Yenikapı-Hacıosman

• M4: Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

• M5: Üsküdar-Samandıra

• M6: Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

• M7: Yıldız-Mahmutbey

Şehir Hatları seferlerinde ise aksama yaşanmıyor. Hava şartlarına bağlı olarak, ihtiyaç duyulması halinde ek seferler düzenleniyor.

İstanbul’daki ulaşım hizmetleri, kış şartlarının olumsuz etkilerini azaltmak ve vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmak amacıyla sürdürülüyor.