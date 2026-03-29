Gösterimler sonrasında minik yetenekler, emeklerinin karşılığı olarak sertifika ile ödüllendirildi.

Tiyatro eğitmeni Batuhan Tozkoparan tarafından hazırlanan çocuklar, mağazanın çeşitli noktalarında eş zamanlı performanslar sergilerken, kafe bölümünde ise toplu gösterimle monologlarını sahneleyen minik oyuncular, büyük bir heyecan ve başarıyla performanslarını tamamladı.

BKM Kitap Çocuk Kulübü üyesi çocuklar, Anton Çehov, Nikolay V. Gogol, William Shakespeare, Federico G. Lorca, Tennessee Williams, Güngör Dilmen ve Nilbanu Engindeniz'in yazdığı ünlü tiyatro tiratlarını monolog şeklinde yorumlayarak ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da BKM Kitap Özlüce Şubesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü renkli bir etkinlikle kutladı.

Bursa'da BKM Kitap Çocuk Kulübü üyeleri, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında ünlü tiyatro tiratlarını kendi yorumlarıyla monolog olarak sahneledi. Özlüce Şubesi'nde büyük ilgi gören performanslar, çocukların yeteneğini gözler önüne serdi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.