Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen çağdaş sanatın öncü isimlerinden Ressam Gülsün Erbil'inprojesi olan 'Uluslararası Ekim Geçidi' bu yıl Muğla'da sanatseverlerle buluştu.

MUĞLA (İGFA) - Ressam Filiz Taylor koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sergi, 54 yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla sanatın evrensel dilini Muğla'ya taşıdı.

2000'li yılların başından bu yana kesintisiz sürdürülen Ekim Geçidi Sergisi bu yıl uluslararası bir boyut kazanarak 24. yılını kutladı. Sanatçıların yaratıcılığını sınırlamayan 'temasızlık' yaklaşımıyla öne çıkan sergi, ticari ve ideolojik baskılardan uzak bir sanat anlayışını savunuyor. Bu yönüyle Ekim Geçidi, yerel duyarlılıkla evrensel sanatı buluşturan özgün bir platform olmayı sürdürüyor.

Cumhuriyetimizin 102. yılı coşkusunu sanatla bir araya getiren proje, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Menteşe Belediyesi'nin destekleriyle düzenlendi. 'Uluslararası Ekim Geçidi' Muğla'da, Atatürk'ün izinde, özgür düşüncenin ve çağdaş sanatın birleştiği bir buluşma noktası olarak sanatseverlere kapılarını açtı.

RESSAM GÖNENÇ: 'BİZLERE KAZANDIRILAN ÇOK GÜZEL BİR PROJE'

Eseriyle Ekim Geçidi sergisine katılan Ressam Ümit Gönenç, 'Ekim Geçidi Gülsün Erbil hocamızın bizlere kazandırdığı çok güzel bir proje. Birçok farklı şehirde gerçekleştirilen sergi bu yıl da Muğla'da gerçekleşiyor. Özellikle Cumhuriyet Bayramı'nın olduğu Ekim ayında yapılması da beni çok mutlu ediyor.'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hülya Muratlı, 'Ekim Geçidi, her yıl Ekim ayında, Cumhuriyetimizin kuruluşunu simgeleyen bu özel ayda yapılmaktadır.Bu yıl bu anlamlı serginin Muğla'da gerçekleşiyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihi, doğası ve kültürel birikimiyle sanatla iç içe bir şehir olan Muğla, Ekim Geçidi'nin ruhuna yakışan bir durak oldu. Bugün burada gördüğümüz her eser, bir birlik bilincinin yansımasıdır.Ekim Geçidi de tam olarak bu özgürlüğün, bu paylaşımın adıdır.' açıklamasında bulundu.