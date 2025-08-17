Milyonlarca kişinin günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası olan UHT (ultra yüksek sıcaklıkta işlenmiş) sütler hakkında bazı yanlış bilgiler tüketicilerin akıllarında soru işaretleri oluşturuyor. Oysa bu işlem, sütün besin değerini korurken güvenliğini de artırıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yüksek besin değeriyle protein, kalsiyum ve vitaminler açısından zengin olan süt, milyonlarca insanın kahvaltıdan akşam yemeğine kadar pek çok öğününde yer alıyor. Tüketime uygun hale gelmesi için çeşitli ısıl işlemlerden geçirilen süt, bu sayede zararlı mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli bir şekilde tüketilebiliyor.

Sütün hem zararlı mikroorganizmalardan arındırılmasını hem de uzun raf ömrü kazanmasını sağlayan UHT işlemi ise sütün kısa süreliğine en az 135°C’ye kadar ısıtılıp birkaç saniye bu sıcaklıkta tutulduktan sonra hızla oda sıcaklığına soğutulmasıyla gerçekleştiriliyor.

Aseptik ambalajlarla paketlenen bu sütler, aylarca tazeliğini koruyabiliyor. Ancak UHT sütlerin pastörize ya da taze sütlere göre daha az besleyici olduğu, katkı maddesi içerdiği ya da doğal olmadığı gibi yaygın yanlış bilgiler, tüketicilerin akıllarında soru işaretleri oluşturabiliyor.

Tetra Pak, UHT süt rehberiyle bu konudaki efsaneleri açıklığa kavuşturarak tüketicilerin doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla söylentilerle gerçek olan bilgileri derledi.

İŞTE UHT SÜTLER HAKKINDA EFSANELER VE GERÇEKLER:

EFSANE: "UHT işleminde süt besin değerini kaybeder." GERÇEK: UHT işlemi sırasında sütteki protein, kalsiyum ve D vitamini gibi temel besin öğeleri korunur. Bu nedenle UHT süt, besin değeri açısından diğer süt türlerinden farklı değildir.

EFSANE: "UHT süt katkı maddesi içerir." GERÇEK: UHT süt, ultra yüksek ısıl işlemle tüm zararlı mikroorganizmalardan arındırılır ve aseptik ambalajlarla paketlenir. Bu sayede dışarıdan herhangi bir zararlı mikroorganizmanın süte girmesi engellenir ve soğutmaya ihtiyaç duymadan aylarca güvenli şekilde saklanabilir. UHT sütte zararlı mikroorganizma üremediği için koruyucu ya da katkı maddesi eklenmesine gerek yoktur.

EFSANE: "UHT süt doğal değildir." GERÇEK: UHT işlemi, yalnızca sütteki zararlı mikroorganizmaları yok etmeye yönelik bir ısıl işlemdir. Sütün doğal yapısı korunur ve içine herhangi bir yapay bileşen eklenmez.

EFSANE: "UHT sütün tadı farklıdır çünkü kimyasal işlem görmüştür." GERÇEK: UHT sütün tadı, daha yüksek sıcaklıkta işlem görmesinden dolayı pastörize süte kıyasla hafifçe farklı olabilir. Genellikle daha pişmiş, zengin ve kremamsı bir tat olarak tanımlanır. Ancak bu fark kimyasal bir değişimden değil, yalnızca ısı işleminden kaynaklanır ve süt aynı sıcaklıkta tüketildiğinde tat farkı büyük ölçüde azalır.

EFSANE: “UHT süt yemekler için uygun değil.” GERÇEK: UHT süt, mutfakta kullanım açısından oldukça pratiktir. Hafifçe tatlı ve kremsi tadı sayesinde bazı tariflerde şeker ihtiyacını bile azaltabilir. Dayanıklılığı ve kolay saklanabilirliği nedeniyle birçok profesyonel şef tarafından da tercih edilmektedir.