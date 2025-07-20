Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, kamu memurlarının yarı zamanlı çalışmasına olanak tanıyan yönetmeliği olumlu bulduklarını, ancak sadece 4/A kapsamındaki memurlara uygulanmasının çalışma barışına zarar vereceğini belirtti.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Memurlarının Yarı Zamanlı Çalışabilmesi Hakkında Yönetmelik” ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yönetmeliğin, çocuk sahibi kamu görevlisi annelerin çocukları ilköğretim çağına gelene kadar haftalık çalışma süresini yarıya indirme hakkı getirdiğini belirten Başkan Çeker, bu hakkın evlat edinen memurlar için de geçerli olduğunu ifade etti.

Maaş ve sosyal hakların orantılı olarak düzenleneceği bu uygulamanın, aile bütünlüğü ve çocuk sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Çeker, “Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık Sen olarak uzun süredir talep ettiğimiz bu düzenleme, iş-aile dengesine katkı sunan değerli bir adımdır. 2025’in ‘Aile Yılı’ ilan edildiği bir dönemde hayata geçmesi, uygulamanın anlamını artırıyor. Ailenin korunması, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır” dedi.

Çeker, yönetmeliğin yalnızca 657 sayılı Kanun’un 4/A maddesi kapsamındaki kadrolu memurlara uygulanmasının eksiklik olduğunu belirterek, kamuda 4/B, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanun ve diğer özel hizmet sözleşmeleriyle çalışan personelin bu haktan mahrum bırakılmasının çalışma barışına zarar vereceğini ve adalet ilkesine aykırı olduğunu ifade etti. Çeker, yarı zamanlı çalışma hakkının tüm personele sağlanması için girişimlerin süreceğini, aileyi merkeze alan sosyal politikaların genişletilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.