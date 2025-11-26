Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD), akciğer kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalığı artırmak amacıyla Roche İlaç Türkiye'nin desteğiyle kapsamlı bir farkındalık kampanyası başlattı. Kampanya, 'Nefesimiz Kadar Güçlüyüz' projesinden ilham alıyor ve halk sağlığı videoları ile açık hava iletişim çalışmalarıyla geniş kitlelere ulaşıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türk Akciğer Kanseri Derneği, akciğer kanserinde erken tanının önemini vurgulamak amacıyla Roche İlaç Türkiye'nin desteğiyle toplumsal bir farkındalık kampanyası başlattı.

Akciğer kanseri, dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kanser türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Hastalığın çoğunlukla geç belirti vermesi nedeniyle erken tanı kritik önem taşıyor. Özellikle 50 yaş üzerindeki bireyler ve uzun süreli sigara içenler için düzenli kontroller hayati önem taşıyor.

Türk Akciğer Kanseri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Ölmez, kampanyanın amacını şöyle özetledi:

'Bedenimizin verdiği sinyalleri ciddiye almak, hastalığı henüz kontrol altına alınabilir bir evrede yakalamak için en temel adım. Geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve iştahsızlık gibi belirtiler ihmal edilmemeli; zamanında doktora başvurmak hayat kurtarabilir.'

Kampanya kapsamında 17 Kasım'da sosyal medyada yayımlanan halk sağlığı videosu, erken tanının yaşam süresi ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini vurguladı. Videoda, risk altındaki bireylerin düzenli taramalara katılmasının önemi güçlü bir anlatımla aktarıldı.

Kampanyanın ikinci fazı ise 24 Kasım itibarıyla İstanbul'da başlatıldı. Belirli AVM'lerde farkındalık panoları ve hareketli LED ekranlı araçlar ile toplumun dikkatinin akciğer kanserinin erken belirtilerine çekilmesi hedefleniyor.

Dr. Ölmez, erken tanının tedavi başarısındaki belirleyici rolüne de dikkat çekerek, 'Düşük doz bilgisayarlı tomografi gibi modern tarama yöntemleri sayesinde risk altındaki bireylerde hastalık belirti vermeden tespit edilebiliyor. Ayrıca ileri tanı testleri, tümörün genetik özelliklerini inceleyerek tedaviyi kişiye özel planlamamıza imkân sağlıyor. Erken evrede tanı alan hastalarda hem tedavi seçenekleri artıyor hem de yaşam süresi ve kalitesi anlamlı şekilde iyileşiyor.' diye konuştu.