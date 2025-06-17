Ünlü sanatçı Tuğba Özay, yeni single’ı “Kafes” için Kınalıada’da çektiği etkileyici klibiyle yaz aylarına damga vurmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Tuğba Özay, yeni şarkısı “Kafes” için İstanbul’un gözde mekânlarından Kınalıada’daki Noya Beach’te görsel şölen sunan bir klip çekti.

Şık abiye kostümleriyle otel odası, sokak ve plaj gibi farklı mekânlarda dansçılar eşliğinde performans sergileyen Özay, klibin estetik kurgusuyla dikkat çekiyor. Seyhan Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşacak olan “Kafes”, 90’ların unutulmaz aranjelerini anımsatıyor.

Özay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Muhteşem bir klip oldu, ekip harikaydı. Şarkımın ruhuna en uygun yer Kınalıada’ydı” dedi.

Şarkının sözlerinin kendisine, bestesinin ise kendisi ve İlkay Toktaş’a ait olduğunu belirten sanatçı, kadın dayanışmasına vurgu yaptı.

Klibin yönetmenliğini uzun süredir çalıştığı Erkan Nas’ın üstlendiğini, fotoğrafları ise Buse Tirman’ın çektiğini ifade eden Özay, “Bu yaz her yerde ‘Kafes’ olacak,” diyerek iddiasını ortaya koydu.

90’ların müzik ve televizyon ruhunu özlediğini dile getiren Tuğba Özay, “Kafes”in dinleyicilere hem nostalji hem de yenilik sunacağını söyledi.

Şarkı, yakında müzik platformlarında yerini alacak.