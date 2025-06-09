TikTok ve BTİDER, 2025 Aile Yılı’nda “TikTok’ta Ailem Güvende” projesiyle dijital güvenlik eğitimleri için Türkiye’yi dolaşacak; özel eğitim otobüsüyle 30’dan fazla şehirde 1 milyondan fazla kişiye ulaşılacak.ANKARA (İGFA) - TikTok ve Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER), 2025 Aile Yılı’nda başlattıkları “TikTok’ta Ailem Güvende” projesiyle dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı eğitimleri için Türkiye turuna çıkıyor.

Ankara’daki BTK yerleşkesinde lansmanı yapılan proje, özel tasarlanmış bir eğitim otobüsüyle iki yıl boyunca 30’dan fazla şehri gezerek 1 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Lansman toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, TikTok Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar ve BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun konuşma yaptı. “Çevrim İçi Güvenliğin Çocukların ve Ailelerin Gelişimindeki Önemi” panelinde ise Prof. Dr. Aslı Yağmurlu Dara moderatörlüğünde Prof. Dr. Levent Eraslan, Beyhan Budak, Prof. Dr. Gülsün Kurubacak Çakır ve Orhan Toker dijital güvenliği tartıştı. TikTok MENAT Bölgesi Çevrim İçi Güvenlik İş Birlikleri Lideri Malak Jaafar, platformun güvenlik araçlarını tanıtırken, METAPSA Bölgesi Kamu Politikaları Projeleri Lideri Ilunga Mpyana projenin yol haritasını sundu.

EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ EĞİTİM SÜRECİ

Eğitim otobüsünde verilecek interaktif eğitimler, bilinçli TikTok kullanımı videoları, testler, uzman sunumları, bulmacalar ve çoktan seçmeli sorularla beş aşamada sunulacak. Başarılı katılımcılara ödüller verilecek. Eğitimler, gençler, ebeveynler ve eğitimciler için dijital okuryazarlık, güvenli internet ve dijital ebeveynlik konularına odaklanacak.

“DİJİTAL GÜVENLİK BİR YAŞAM KÜLTÜRÜ OLMALI”

Bu projenin toplumda dijital güvenliği bir yaşam kültürüne dönüştürmeyi hedeflediğini belirten Fatih Kafadar, "Gençleri güvenli dijital davranışlar için desteklerken, ebeveynleri dijital ebeveynlik konusunda güçlendireceğiz. Özel sektör, kamu, akademi ve sivil toplum iş birliğiyle 1 milyondan fazla kişiye ulaşacağız” diye konuştu.