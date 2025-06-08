Türk KOBİ’leri, yapay zekâ ve teknolojiyle dijital dönüşümü hızlandırarak küresel rekabette avantaj sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de KOBİ’ler, yapay zekâ ve teknolojiyle dijital dönüşümde fark yaratıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, KOBİ’ler ülke girişimlerinin yüzde 95’ini oluşturuyor ve istihdamın büyük kısmını sağlıyor. Rekabetin yoğun olduğu bu ortamda, teknolojiyi etkin kullanan KOBİ’ler öne çıkıyor.

600 BT uzmanının katıldığı bir araştırmaya göre, KOBİ’ler yapay zekâ yatırımlarına kurumsal şirketlerden daha yatkın olduğu belirlendi.

BT profesyonellerinin yüzde 95’i üretken yapay zekâya güveniyor ve bu teknolojinin gelir artışı ile iş fırsatlarını çoğalttığı düşünülürken, yapay zekânın KOBİ’lerin daha derin iş içgörüleri elde etmesini, gelirlerini artırmasını ve müşteri deneyimini iyileştirmesini sağladığı kaydedildi.

IAS’TEN KOBİ’LERE TEKNOLOJİK DESTEK

1989’dan bu yana yenilikçi çözümler sunan IAS, ERP, IoT, büyük veri, iş zekâsı, bulut bilişim ve yapay zekâ alanlarında KOBİ’lerin dijital dönüşümüne destek oluyor.

IAS CKO’su Celal Bilgin, Türk KOBİ’leri teknolojiye hevesli ve bilinçli olduğunu belirterek, buna rağmen doğru iş ortağı seçiminin kritik olduğunu kaydetti.

IAS olarak, perakendedeki en küçük KOBİ’den küresel otomotiv devlerine kadar firmalara teknoloji sunduklarını belirten Bilgin, süreçlerini kolaylaştırarak rekabette avantaj sağladıklarını söyledi.